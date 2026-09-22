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Arend (39) in Burenruzies: ‘Elke keer als mijn buurman zijn nagels knipt, belanden ze in ónze tuin’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Arend (39) hoe zijn buurman zijn nagels over de schutting gooit.

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Arend (39): „Ik heb sinds een jaar een buurman met wie gewoon écht niet te praten valt. Hij doet altijd maar waar hij zin in heeft en lijkt zich totaal niet druk te maken om de mensen om hem heen. Het meest bizarre is misschien nog wel dat hij altijd buiten zijn nagels zit te knippen en de afgeknipte stukjes vervolgens zonder pardon over de schutting gooit, over míjn schutting, en dat is natuurlijk enorm smerig.

Aso

Ik heb hem er, toen ik merkte dat hij hiermee doorging, direct op aangesproken. Inmiddels heb ik hem er zelfs al meerdere keren op aangesproken, maar het maakt niet uit. Hij blijft gewoon doorgaan en hij is wat mij betreft gewoon een aso. Het is ook niet alsof hij niet weet dat ik er last van heb. Ik heb het hem duidelijk verteld, maar blijkbaar vindt hij het allemaal niet belangrijk genoeg om er iets aan te doen. Hij gaat gewoon zitten, knipt zijn nagels en gooit ze vervolgens over de schutting, alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

En het is niet alleen bij ons, want de buren aan de andere kant hebben precies hetzelfde probleem. Daar is het zelfs een keer zo hoog opgelopen dat ze met hem op de vuist zijn gegaan. Ik wil het niet zo ver laten komen, want ik heb geen zin om uiteindelijk met mijn buurman te staan vechten om een paar afgeknipte nagels. Toch snap ik ergens wel dat hun geduld op was. Als je iemand meerdere keren op iets aanspreekt en diegene blijft het gewoon doen, wordt het op een gegeven moment natuurlijk ontzettend frustrerend.

Nagels teruggooien

Dus heb ik inmiddels mijn eigen manier gevonden om ermee om te gaan. Als ik de nagels in onze tuin zie liggen, gooi ik ze terug over de schutting. Niet bepaald een volwassen oplossing, dat weet ik ook wel, maar ik weet op dit moment eerlijk gezegd niet meer wat ik anders moet doen. Als hij vindt dat onze tuin blijkbaar zijn afvalbak is, kan hij ze wat mij betreft ook gewoon weer terugkrijgen.

Het probleem is alleen dat het maar blijft doorgaan. Ik wil gewoon normaal in mijn eigen tuin kunnen zitten zonder eerst te moeten kijken of mijn buurman weer zijn nagels over onze schutting heeft gegooid. Het klinkt misschien als een klein probleem, maar als iets maandenlang steeds opnieuw gebeurt en je buurman weigert er iets aan te doen, gaat het behoorlijk op je zenuwen werken.

Makkelijk op te lossen

En het meest frustrerende vind ik misschien nog wel dat dit zo makkelijk op te lossen is. Je knipt je nagels binnen en gooit ze in de prullenbak, klaar. Maar blijkbaar is dat voor mijn buurman te veel gevraagd. Ik snap werkelijk niet waarom je ervoor kiest om je buren hier iedere keer mee lastig te vallen. Ik hoop vooral dat hij er op een dag gewoon mee ophoudt, want ik wil absoluut niet eindigen zoals de buren aan de andere kant.”

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Vorige week

Deze week vertelde Lonneke (45) hoe haar buurvrouw de gezamenlijke binnentuin steeds vaker gebruikt voor haar bootcamplessen, ondanks dat de vve daar inmiddels een stokje voor heeft gestoken. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Milou reageerde met: „Hier iemand die graag sport, maar ook weleens lekker een boek wil lezen in de tuin. Ik vind je klacht terecht. De binnentuin is daar niet voor bedoeld, tenzij er toestemming is gegeven door de vve en de activiteit ook toegankelijk is voor de bewoners in het kader van verbinding. Mocht dit niet het geval zijn, dan lekker in het park je training geven.”

Een andere lezer, Ineke, zei hierop: „Je buurvrouw is gewoon zo brutaal als de beul. Heeft een verdienmodel ontdekt en maakt gratis gebruik, of liever gezegd misbruik, van een gezamenlijke voorziening. Als VVE nogmaals een waarschuwing geven en dat als ze nog steeds niet luistert juridische stappen worden ondernomen. Korte metten maken met dit soort uitvreters.”

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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