Wespen in de tuin? Zo voorkom je een steek én overlast
Een wespensteek is meestal vooral vervelend: de plek wordt rood, gaat jeuken en kan flink pijn doen. Gelukkig is de steek in de meeste gevallen onschuldig. Toch is het belangrijk om alert te blijven, vooral bij mensen met een wespenallergie of wanneer iemand meerdere keren wordt gestoken.
Voor de meeste mensen blijft een wespensteek beperkt tot een lokale reactie. Maar in sommige gevallen kan een steek gevaarlijk zijn. We vertellen je wat je wil weten over een wespensteek.
Wespen in de tuin? Zo voorkom je een wespensteek én overlast
- Wanneer moet je oppassen?
- Dit kun je doen na een wespensteek
- Zo houd je wespen op afstand
- Een wespennest gevonden? Laat het met rust
- Chemische bestrijding? Alleen als het echt nodig is
- Ook de Aziatische hoornaar rukt op
Wanneer moet je oppassen?
Bel direct 112 als iemand:
- bekend is met een ernstige allergische reactie op insectensteken;
- benauwd wordt;
- symptomen van een shock krijgt;
- een zwelling krijgt rond de keel of nek.
Ook een steek in de mond of keel kan gevaarlijk zijn. Door zwelling kan de luchtweg dicht komen te zitten. Pas dus goed op als je een lekker zoet drankje aan het drinken bent. Wespen vinden dit heerlijk en kunnen weleens in je glas sluipen zonder dat je het doorhebt.
Dit kun je doen na een wespensteek
Geen paniek als je gestoken bent: met een paar simpele stappen van het Rode Kruis kun je de klachten vaak verminderen.
1. Controleer de huid
Zie je een angel zitten? Dan gaat het waarschijnlijk om een bijensteek. Een wesp laat normaal gesproken geen angel achter.
2. Koel de plek
Gebruik een koud, nat doekje of een coldpack om pijn, zwelling en jeuk te verminderen.
3. Verwijder sieraden
Is iemand in een vinger gestoken? Haal ringen zo snel mogelijk van de vinger af. Die kan later flink opzwellen.
4. Bij veel klachten: hulp inschakelen
Bij meerdere steken of heftige klachten is het verstandig contact op te nemen met de huisarts of huisartsenpost. Heeft iemand een adrenalinepen vanwege een allergie en ontstaan er klachten zoals benauwdheid of gezwollen lippen? Help dan met het toedienen en bel 112.
Zo houd je wespen op afstand
Wespen zijn – geloof het of niet – nuttige dieren, stelt Milieu Centraal. Ze eten onder meer vliegen en muggen. Daarom is het niet nodig om ze meteen te bestrijden als ze geen echte overlast veroorzaken.
Met deze tips maak je je tuin minder aantrekkelijk:
- Blijf rustig als een wesp dichtbij komt. Slaan maakt de kans op een steek groter.
- Gebruik een plantenspuit om een enkele wesp tijdelijk weg te jagen.
- Plaats horren of vliegengordijnen om te voorkomen dat wespen naar binnen vliegen.
- Zet eten en drinken afgedekt neer, vooral zoete producten en vlees.
- Gebruik geuren waar wespen niet van houden, zoals munt, rozemarijn, kruidnagel of citronella.
- Lok wespen eventueel naar een andere plek met bijvoorbeeld rottend fruit, zodat ze minder bij je tafel komen.
Een wespennest gevonden? Laat het met rust
Een wespennest herken je vaak aan de ronde vorm, de grijzige kleur en het papierachtige materiaal. Zie je veel wespen steeds dezelfde plek in- en uitvliegen? Dan kan daar een nest zitten. Probeer het nest niet zelf te verwijderen. Dat kan gevaarlijk zijn: wespen verdedigen hun nest wanneer ze zich bedreigd voelen. Stop ook nooit zomaar de ingang van een nest dicht. De wespen kunnen een andere uitgang zoeken en daardoor juist het huis binnendringen.
Chemische bestrijding? Alleen als het echt nodig is
Heb je alles geprobeerd en blijft de overlast groot? Dan kun je professionele hulp inschakelen. Gebruik bestrijdingsmiddelen alleen als laatste optie en volg altijd de gebruiksaanwijzing. Een professionele plaagdierbestrijder kijkt eerst naar oplossingen zonder gif. Alleen als andere maatregelen niet werken, wordt bestrijding overwogen.
Ook de Aziatische hoornaar rukt op
Door het veranderende klimaat komen er steeds vaker nieuwe insectensoorten in Nederland voor. Een voorbeeld is de Aziatische hoornaar. Deze soort kan een bedreiging vormen voor onder meer bijen en andere insecten. Zie je een opvallende hoornaar? Controleer dan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hoe je de soort kunt herkennen en melden.
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