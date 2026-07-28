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Wespen in de tuin? Zo voorkom je een steek én overlast

Een wespensteek is meestal vooral vervelend: de plek wordt rood, gaat jeuken en kan flink pijn doen. Gelukkig is de steek in de meeste gevallen onschuldig. Toch is het belangrijk om alert te blijven, vooral bij mensen met een wespenallergie of wanneer iemand meerdere keren wordt gestoken.

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Voor de meeste mensen blijft een wespensteek beperkt tot een lokale reactie. Maar in sommige gevallen kan een steek gevaarlijk zijn. We vertellen je wat je wil weten over een wespensteek.

Wanneer moet je oppassen?

Bel direct 112 als iemand:

bekend is met een ernstige allergische reactie op insectensteken;

benauwd wordt;

symptomen van een shock krijgt;

een zwelling krijgt rond de keel of nek.

Ook een steek in de mond of keel kan gevaarlijk zijn. Door zwelling kan de luchtweg dicht komen te zitten. Pas dus goed op als je een lekker zoet drankje aan het drinken bent. Wespen vinden dit heerlijk en kunnen weleens in je glas sluipen zonder dat je het doorhebt.

Dit kun je doen na een wespensteek

Geen paniek als je gestoken bent: met een paar simpele stappen van het Rode Kruis kun je de klachten vaak verminderen.

1. Controleer de huid

Zie je een angel zitten? Dan gaat het waarschijnlijk om een bijensteek. Een wesp laat normaal gesproken geen angel achter.

2. Koel de plek

Gebruik een koud, nat doekje of een coldpack om pijn, zwelling en jeuk te verminderen.

3. Verwijder sieraden

Is iemand in een vinger gestoken? Haal ringen zo snel mogelijk van de vinger af. Die kan later flink opzwellen.

4. Bij veel klachten: hulp inschakelen

Bij meerdere steken of heftige klachten is het verstandig contact op te nemen met de huisarts of huisartsenpost. Heeft iemand een adrenalinepen vanwege een allergie en ontstaan er klachten zoals benauwdheid of gezwollen lippen? Help dan met het toedienen en bel 112.

Waarom zijn er in augustus zoveel wespen? De wespen die in de zomer voor overlast zorgen, zijn meestal werksters. Aan het einde van juli is een wespennest vaak volledig ontwikkeld. Vanaf dat moment gaan de dieren massaal op zoek naar voedsel. Vooral zoetigheid, vlees en drankjes trekken wespen aan. Een terras vol lekkers is voor hen dan ook een aantrekkelijke plek.

Zo houd je wespen op afstand

Wespen zijn – geloof het of niet – nuttige dieren, stelt Milieu Centraal. Ze eten onder meer vliegen en muggen. Daarom is het niet nodig om ze meteen te bestrijden als ze geen echte overlast veroorzaken.

Met deze tips maak je je tuin minder aantrekkelijk:

Blijf rustig als een wesp dichtbij komt. Slaan maakt de kans op een steek groter.

Gebruik een plantenspuit om een enkele wesp tijdelijk weg te jagen.

Plaats horren of vliegengordijnen om te voorkomen dat wespen naar binnen vliegen.

Zet eten en drinken afgedekt neer, vooral zoete producten en vlees.

Gebruik geuren waar wespen niet van houden, zoals munt, rozemarijn, kruidnagel of citronella.

Lok wespen eventueel naar een andere plek met bijvoorbeeld rottend fruit, zodat ze minder bij je tafel komen.

Een wespennest gevonden? Laat het met rust

Een wespennest herken je vaak aan de ronde vorm, de grijzige kleur en het papierachtige materiaal. Zie je veel wespen steeds dezelfde plek in- en uitvliegen? Dan kan daar een nest zitten. Probeer het nest niet zelf te verwijderen. Dat kan gevaarlijk zijn: wespen verdedigen hun nest wanneer ze zich bedreigd voelen. Stop ook nooit zomaar de ingang van een nest dicht. De wespen kunnen een andere uitgang zoeken en daardoor juist het huis binnendringen.

Chemische bestrijding? Alleen als het echt nodig is

Heb je alles geprobeerd en blijft de overlast groot? Dan kun je professionele hulp inschakelen. Gebruik bestrijdingsmiddelen alleen als laatste optie en volg altijd de gebruiksaanwijzing. Een professionele plaagdierbestrijder kijkt eerst naar oplossingen zonder gif. Alleen als andere maatregelen niet werken, wordt bestrijding overwogen.

Ook de Aziatische hoornaar rukt op

Door het veranderende klimaat komen er steeds vaker nieuwe insectensoorten in Nederland voor. Een voorbeeld is de Aziatische hoornaar. Deze soort kan een bedreiging vormen voor onder meer bijen en andere insecten. Zie je een opvallende hoornaar? Controleer dan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hoe je de soort kunt herkennen en melden.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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