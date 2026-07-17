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Psychologen ontdekken waarom we artikelen en boeken naar elkaar doorsturen: het draait meestal om verbinding

Waarom sturen we vrienden spontaan een liedje of artikel door? Volgens nieuw onderzoek draait dat meestal niet om aandacht, maar om het gevoel iemand iets waardevols te kunnen geven.

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Een nieuwe studie, gepubliceerd in Academy of Management Discoveries, laat zien dat mensen hun enthousiasme meestal niet delen om zichzelf beter neer te zetten. De belangrijkste reden is veel eenvoudiger: ze willen anderen iets meegeven.

Onderzoek onder ruim 500 situaties laat ander motief voor delen zien

Onderzoekers bekeken meer dan 500 situaties waarin mensen enthousiast vertelden over hun werk of iets deelden waar ze blij van werden. Eerdere onderzoeken gingen er vanuit dat zulke momenten vaak bedoeld waren om competent, betrokken of succesvol over te komen.

Maar de resultaten vertellen een ander verhaal. De meeste mensen wilden vooral iets positiefs doen voor een ander: inspireren, helpen of een verbinding creëren.

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Psychologen: een boek aanraden is ook iets van jezelf delen

Opvallend is dat we niet alleen onze eigen bedoelingen verkeerd inschatten, maar ook die van anderen. Krijg je ’s avonds laat een berichtje met een artikel? Stuurt iemand je een quote uit een boek waarvan diegene denkt dat jij hem mooi vindt? Of zegt een vriend enthousiast dat je die ene film écht moet zien? Dan denken we soms: die persoon wil laten zien hoeveel hij weet of hoe goed zijn of haar smaak is. Maar vaak zit er iets anders achter: iemand probeert simpelweg iets waardevols met je te delen.

Iets aanraden is volgens de onderzoekers een vorm van verbinding zoeken. Degene die iets deelt, geeft namelijk ook een klein stukje van zichzelf weg. Die persoon zegt eigenlijk: dit raakte mij, misschien raakt het jou ook. Daarom kan een genegeerde aanbeveling soms harder aankomen dan we denken. Niet reageren voelt voor de ander misschien als een kleine afwijzing.

Wie bang is dat hij te veel deelt of alleen maar wil laten zien wat hij weet, kan volgens de onderzoekers gerust zijn. De kans is groot dat je niet probeert indruk te maken. Je probeert gewoon iets moois door te geven. En misschien is dat wel een van de meest menselijke dingen die we doen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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