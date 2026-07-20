Stelling van de dag: ‘Ik vind verplicht telefoonvrije bruiloften betutteling’
De helft van alle Nederlanders maakt afspraken met hun bruiloftsgasten over telefoongebruik tijdens de trouwerij. Dat is gebleken uit onderzoek door huwelijksspecialist Made for Moments onder 706 respondenten. Van de helft die regels oplegden aan hun gasten, koos driekwart (74,3 procent) voor een telefoonverbod en/of het uitschakelen van alle telefoons.
De meeste bruiden en bruidegommen vragen hun gasten om geen foto’s te maken (84,4 procent), of om geen foto’s te delen op bijvoorbeeld social media (74,7 procent). Zulke regels worden vooral ingesteld tijdens de ceremonie. Wij zijn benieuwd: wat vind jij van zulke regels?
Wil je je mening toelichten? Doe dat dan in de reacties onder dit artikel en wie weet verschijnt jouw uitleg in een nieuw Metro-artikel.
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