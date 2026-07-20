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Stelling van de dag: ‘Ik vind verplicht telefoonvrije bruiloften betutteling’

De helft van alle Nederlanders maakt afspraken met hun bruiloftsgasten over telefoongebruik tijdens de trouwerij. Dat is gebleken uit onderzoek door huwelijksspecialist Made for Moments onder 706 respondenten. Van de helft die regels oplegden aan hun gasten, koos driekwart (74,3 procent) voor een telefoonverbod en/of het uitschakelen van alle telefoons.

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De meeste bruiden en bruidegommen vragen hun gasten om geen foto’s te maken (84,4 procent), of om geen foto’s te delen op bijvoorbeeld social media (74,7 procent). Zulke regels worden vooral ingesteld tijdens de ceremonie. Wij zijn benieuwd: wat vind jij van zulke regels?

Stelling: regels rondom telefoongebruik op bruiloften vind ik betutteling Kies een optie Eens, ik bepaal zelf of ik wel of geen foto's maak Oneens, ik vind dat mensen dat moeten kunnen eisen van de gasten Stem Eens, ik bepaal zelf of ik wel of geen foto's maak Gestemd 19% Oneens, ik vind dat mensen dat moeten kunnen eisen van de gasten Gestemd 81%

Wil je je mening toelichten? Doe dat dan in de reacties onder dit artikel en wie weet verschijnt jouw uitleg in een nieuw Metro-artikel.

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