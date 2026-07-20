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Redactie Lifestyle 20 jul 2026bijgewerkt: 17 aug 2026
Leestijd: 1 minuut

Stelling van de dag: ‘Ik vind verplicht telefoonvrije bruiloften betutteling’

Stelling van de dag: ik vind verplicht telefoonvrije bruiloften betutteling
Foto: GettyImages

De helft van alle Nederlanders maakt afspraken met hun bruiloftsgasten over telefoongebruik tijdens de trouwerij. Dat is gebleken uit onderzoek door huwelijksspecialist Made for Moments onder 706 respondenten. Van de helft die regels oplegden aan hun gasten, koos driekwart (74,3 procent) voor een telefoonverbod en/of het uitschakelen van alle telefoons.

De meeste bruiden en bruidegommen vragen hun gasten om geen foto’s te maken (84,4 procent), of om geen foto’s te delen op bijvoorbeeld social media (74,7 procent). Zulke regels worden vooral ingesteld tijdens de ceremonie. Wij zijn benieuwd: wat vind jij van zulke regels?

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Geschreven door Redactie

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