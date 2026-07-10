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Onderzoek: veel mensen maken dezelfde fout als ze om een gunst vragen en dat werkt juist averechts

Veel mensen vinden het lastig om iemand om een gunst te vragen. Nieuw onderzoek van de University of California, Los Angeles (UCLA) laat zien dat de meest gebruikte aanpak juist minder effectief is en onbedoeld druk op de ander kan zetten.

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Onderzoekers van UCLA onderzochten hoe mensen om hulp vragen en ontdekten dat er grofweg drie manieren zijn om dat te doen.

Hoe vragen mensen om een gunst of hulp?

Bij een grote gunst – bijvoorbeeld of een collega een dienst kan overnemen of een vriend kan helpen met een klus – kiezen veel mensen automatisch voor een positieve formulering. Ze vragen bijvoorbeeld direct: ‘Kun je me hiermee helpen?’ zonder de ander ruimte te geven om nee te zeggen.

Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen vaak hopen op het beste scenario en minder rekening houden met de mogelijkheid dat iemand niet kan of wil helpen. Dat klinkt vriendelijk, maar kan juist extra druk leggen op de ander.

Wie een verzoek krijgt zonder makkelijke uitweg, kan zich bezwaard voelen om te weigeren. Zeker binnen vriendschappen of familiebanden kan dat voor ongemak zorgen.

Waarom werkt ruimte geven voor een ‘nee’ beter?

Een betere strategie is volgens de onderzoekers om de ander een uitweg te bieden. In plaats van meteen te vragen: ‘Kun je voor mij invallen?’, kun je bijvoorbeeld zeggen: ‘Heb je misschien tijd om voor mij in te vallen? Ik begrijp het als het niet lukt.’

Daarmee laat je zien dat je rekening houdt met de situatie van de ander. Dat maakt het makkelijker om eerlijk antwoord te geven en voorkomt dat iemand zich schuldig voelt als het niet lukt.

Een kleine gunst wordt vaker gegeven

Eerdere onderzoeken naar hulpvragen laten zien dat kleine verzoeken vaker worden ingewilligd dan grote verzoeken. Bij kleine gunsten wordt ongeveer de helft tot twee derde van de verzoeken gehonoreerd. Bij grotere verzoeken ligt dat percentage veel lager.

Toch blijven mensen ook bij grote gunsten vaak optimistisch vragen, ontdekten de onderzoekers. Ze gebruiken zelden een zogenoemde ‘voorvraag’, zoals: „Ben je toevallig beschikbaar?” Daarmee kun je eerst aftasten of iemand ruimte heeft om te helpen.

Zo vraag je slimmer om hulp

Een gunst vragen hoeft dus niet ingewikkeld te zijn. Volgens de onderzoekers helpt het om:

duidelijk te zeggen wat je nodig hebt;

rekening te houden met de situatie van de ander;

ruimte te geven om nee te zeggen;

niet automatisch uit te gaan van een positief antwoord.

Door op een respectvolle manier om een gunst te vragen, vergroot je niet alleen de kans dat iemand helpt, maar houd je ook je relaties sterker. Want soms gaat het niet alleen om het krijgen van wat je wilt, maar ook om hoe je de ander behandelt terwijl je erom vraagt.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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