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Onderzoek: museum- en bioscoopbezoek maakt je lichaam gemiddeld 3 jaar ‘jonger’

Een bezoek aan de bioscoop, een museum of een concert lijkt meer te doen dan alleen ontspanning bieden. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 50-plussers die regelmatig culturele activiteiten ondernemen gemiddeld een fysiologische leeftijd hebben die ongeveer drie jaar lager ligt.

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De studie, gepubliceerd in het Journal of Epidemiology and Community Health, onderzocht de relatie tussen culturele activiteiten en biologische veroudering. Bij ouder worden speelt niet alleen de kalenderleeftijd een rol. Twee mensen van dezelfde leeftijd kunnen lichamelijk namelijk sterk verschillen. De zogenoemde fysiologische leeftijd kijkt naar hoe goed het lichaam daadwerkelijk functioneert.

Onderzoek onder 1899 Engelsen: gemiddeld bijna 3 jaar verschil

Onderzoekers van het Institute of Science Tokyo in Japan analyseerden gegevens van 1899 volwassenen van 50 jaar en ouder uit Engeland. Zij bekeken onder meer bloeddruk, longfunctie, cholesterol, spierkracht, loopsnelheid en andere gezondheidsmetingen. Daarnaast werd gekeken hoe vaak deelnemers culturele activiteiten ondernamen, zoals een bezoek aan een bioscoop, museum, kunstgalerie, theater, concert of opera.

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Waarom lijken museum- en bioscoopbezoekers gezonder te blijven?

De resultaten waren opvallend. Mensen die regelmatig culturele activiteiten bezochten, hadden gemiddeld een fysiologische leeftijd van 66,9 jaar. Bij mensen die hier weinig aan deelnamen, lag dat gemiddelde op 69,9 jaar. Dat betekent een verschil van ongeveer drie jaar. Ook nadat onderzoekers rekening hielden met factoren zoals inkomen, werk, gezondheid en chronische aandoeningen, bleef het verband zichtbaar.

Volgens de onderzoekers zijn er meerdere mogelijke verklaringen. Culturele activiteiten zorgen vaak voor meer sociale contacten, kunnen stress verminderen en stimuleren mensen om actief bezig te blijven. Juist die combinatie kan bijdragen aan een gezonder lichaam en een betere mentale gezondheid.

Wat betekent dit voor gezond ouder worden?

De onderzoekers noemen culturele deelname een mogelijk middel om gezond ouder worden te stimuleren. Ze wijzen erop dat de effecten vergelijkbaar kunnen zijn met bepaalde vormen van regelmatige lichaamsbeweging. Ook vinden zij dat culturele activiteiten toegankelijker zouden moeten worden gemaakt, zodat meer mensen ervan kunnen profiteren.

Dus de volgende keer dat je een kaartje koopt voor een film, tentoonstelling of concert, doe je misschien niet alleen iets leuks voor je humeur, maar mogelijk ook goed voor je lichaam.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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