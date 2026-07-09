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Internet in rep en roer om ‘gevaarlijke’ Zara-broek: ‘Lig in het ziekenhuis’

Een broek van de Zara is momenteel hét gesprek van de dag, maar niet omdat iedereen hem zo graag wil hebben. Integendeel: het kledingstuk zou zo gevaarlijk zijn om te dragen, dat meerdere mensen er al verwondingen aan hebben overgehouden.

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De broek lijkt op het eerste oog alles te hebben wat je wilt: hij is goedkoop (25,95 euro) en zit ook nog eens lekker. Hij heeft een losse pasvorm, extra wijde pijpen en een elastische band. Kortom: een heerlijke broek om in je zomergarderobe te hebben.

Vervelende val door broek van Zara

Helaas blijken de extra lange pijpen niet heel veilig te zijn. De Britse influencer Stephanie deelde namelijk onlangs een video waarin ze vertelde spijt te hebben van haar aankoop. De influencer bleef in de broekspijpen hangen en kwam daardoor zo hard ten val, dat haar teennagel in het ziekenhuis moest worden verwijderd.

Blijkbaar is ze niet de enige met deze ervaring, want het regent reacties onder haar video van vrouwen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Van geschaafde knieën tot zelfs een kniefractuur: het komt allemaal voorbij. Er is zelfs een hashtag in het leven geroepen waaronder vrouwen hun ervaringen met de broek delen, namelijk #deadlyzarapants. De Telegraaf nam de proef op de som; het resultaat zie je in de video boven dit artikel.

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Is de kritiek wel terecht?

Overigens klinkt er ook weer kritiek óp de kritiek. Veel mensen vinden namelijk dat het probleem niet bij de Zara ligt, maar bij de vrouwen zelf. Zij zouden een broek dragen die eigenlijk te lang voor ze is, waardoor ze uiteindelijk over de broekspijpen struikelen.

Volgens influencer Stephanie is dat onzin. „Het hele internet denkt dat ik niet normaal kan lopen, expres kleren koop die blessures veroorzaken of broeken draag die te lang voor mij zijn. Maar de broek was niet te lang, hij raakte de grond niet eens.”

Nieuw onderzoek: moeite hebben met het kiezen van je kleding kan samenhangen met je welzijn.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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