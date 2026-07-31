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Cecil (42) in Opgebiecht: ‘Ik was de oppaskat van de buren helemaal vergeten toen ik een lastminute boekte’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat we liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Cecil (42) besloot vorig jaar om lastminute een weekend naar de Nederlandse kust te gaan, maar vergat daarbij even dat ze op de kat van de buren paste, die óók op vakantie waren.

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„Mijn buren gingen vorig jaar drie weken op vakantie en hadden mij gevraagd om voor hun kat Loewy te zorgen. Prima natuurlijk, ik zou toch niet meer weggaan, want mijn man en ik waren al in het voorseizoen geweest. Het was kortom een kleine moeite: elke dag liep ik even langs om hem eten te geven en hem naar buiten te laten.

Spontaan geboekt

Maar ineens begon het vakantievirus tóch nog bij me te kriebelen. Het weer was vorig jaar niet zo zonnig als dit jaar, maar áls de zon ging schijnen, was een lang weekend naar zee misschien nog wel leuk. Natuurlijk wél pas nadat de buren weer thuis zouden zijn, had ik bedacht.

Totdat de weersvoorspellingen ineens geweldig werden. Zon, hoge temperaturen, en dat allemaal binnen een paar dagen. Ideaal voor een weekend Zeeland. We wilden natuurlijk pas later gaan, maar je weet ook hoe dat gaat: als je wacht, zit je een week later misschien alleen maar in de regen. Dus besloten we op zondag heel spontaan een lastminute te boeken voor die vrijdag erop.

Kat vergeten

Alleen: ik was de kat van de buren daarbij even compleet vergeten. Ik had hem de avond ervoor nog eten gegeven, maar ik zat met mijn hoofd al zo in Zeeland, dat ik de gedachte dat ik voor hem moest zorgen helemaal had geblokt. Ook misschien door stress op het werk hoor, ik was er niet bij met mijn gedachten.

Dat kwam de volgende dag pas, toen we in ons vakantiehuisje zaten en er een kat voorbij liep. Geloof me: op dat moment voelde ik het bloed uit mijn gezicht wegtrekken. ‘Shit, Loewy!’, riep ik uit. Ik schrok me werkelijk rot. Dat arme beest zat thuis natuurlijk op eten te wachten, terwijl ik doodleuk op het terras van mijn huisje zat, met uitzicht op zee.

Opvallend rustig

Mijn man begreep mijn paniek in eerste instantie niet, hij ging er kennelijk vanuit dat ik de zorg voor Loewy onderling had afgestemd. Maar ook toen ik vertelde dat ik de kat compleet was vergeten, bleef hij opvallend rustig. ‘Ach, de kat die wij vroeger thuis hadden, was ook weleens dagen weg. Die redde zich prima.’ Ja, dacht ik, maar dat was zijn eigen kat. Loewy is de kat van de buren, die de zorg voor hem met het volste vertrouwen hebben overgedragen aan ons.

Ik durfde mijn buren niet te bellen. Zij genoten van hun vakantie en ik wilde ze niet opzadelen met mijn gigantische blunder, of hen ongerust maken. Dus appte ik in paniek een goede vriendin – zij had een sleutel van mijn huis, en daar lag de sleutel van de buren ook. Gelukkig was zij al terug van vakantie en wilde ze meteen helpen. Nog diezelfde dag is ze naar Loewy gegaan om hem eten te geven en ook de overige dagen heeft ze voor hem gezorgd, dus ik zat gelukkig alsnog ontspannen in Zeeland.

Niet opgebiecht aan buren

Het liep dus met een sisser af. Loewy mankeerde helemaal niets en toen de buren de week erop thuiskwamen, vertelde ik dat hij zich keurig had gedragen. Dat ik hem twee dagen compleet was vergeten, heb ik daarna nooit meer opgebiecht. Misschien niet heel netjes, maar wat zouden mijn buren eraan hebben gehad? Hadden ze zich dan achteraf alsnog druk moeten maken? Het scheelt ook dat ze geen videodeurbel of camera hebben, dus ze hebben nooit gemerkt dat ik er twee dagen niet ben geweest.

Ik heb mijn lesje sinds vorig jaar wel geleerd, want ik controleer nu altijd eerst mijn eigen agenda voor ik toezeg om op iemands kat te passen. En ik zet ook dát goed in mijn agenda, in plaats van de data uit mijn hoofd te leren. Zodat er geen verstekelingen zijn als ik van een welverdiende vakantie geniet.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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