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Rosalie (35) in Burenruzies: ‘De buurvrouw borstelt haar hond op het balkon en gooit al het haar in onze tuin’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Rosalie (35) hoe de haren van de hond van haar buurvrouw telkens in haar tuin eindigen.

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Rosalie (35): „Ik heb echt niets tegen honden. Integendeel, ik ben dol op dieren. Maar wat mijn nieuwe buurvrouw doet, gaat wat mij betreft echt alle perken te buiten. Ze borstelt haar hond, een Shiba Inu, meerdere keren per week op haar balkon en gooit daarna doodleuk al het haar uit de borstel over de reling. En je raadt waarschijnlijk al waar dat terechtkomt: in mijn tuin.

Overal haren

De eerste keer, zo’n drie maanden terug, dacht ik nog dat het toeval was. Ik liep mijn tuin in en zag ineens overal plukken hondenhaar liggen: op de tafel, tussen mijn planten en zelfs op de kussens. Toen ik naar boven keek, zag ik precies van wie die haren waren. De hond van mijn bovenbuurvrouw stond namelijk op het balkon. Het lijkt soms wel alsof het sneeuwt, maar dan met hondenhaar. Het is echt vies.

Na een paar keer was ik er al helemaal klaar mee. Ik heb de haren bij elkaar geveegd, in een zakje gedaan en bij haar aangebeld. Toen ze opendeed, zei ik heel vriendelijk: ‘Volgens mij is dit van jouw hond.’ Ze moest er hard om lachen en zei dat het maar een paar haartjes waren.

Complete plukken haar

Nou, een paar haartjes? Het zijn telkens complete plukken. Ik heb de haren inmiddels al meerdere keren teruggebracht, maar het lijkt totaal geen indruk te maken. Over een paar dagen ligt er gewoon weer een nieuwe lading.

De druppel kwam twee weken geleden. Een vriendin kwam gezellig bij mij eten. Het was heerlijk weer, dus we hadden de tafel mooi gedekt en zaten net aan ons eten toen er ineens een plukje hondenhaar naar beneden kwam dwarrelen. Dat plukje viel precies in mijn glas wijn. Ik wist niet wat ik zag. Mijn vriendin keek me aan en zei: ‘Dit meen je niet.’ Maar helaas, het was echt zo. Op dat moment was ik er helemaal klaar mee.

Totale onverschilligheid

Ik ben direct naar boven gelopen en heb aangebeld. Ik vertelde dat dit niet langer zo door kon gaan, maar ook nu weer haalde ze alleen haar schouders op. Volgens haar moest ik me niet zo druk maken; het waren maar een paar haartjes. Dat vond ik echt ongelooflijk. Het gaat me niet alleen om die paar haren. Het gaat erom dat je rekening houdt met de mensen die onder je wonen.

Inmiddels durf ik bijna niet meer buiten te zitten. Iedere keer kijk ik eerst omhoog om te zien of de buurvrouw op haar balkon bezig is. Ik heb gelukkig van alle acties foto’s gemaakt, dus die ga ik naar de vve en naar de gemeente sturen. Dit kan écht niet meer.”

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John Reid van De Rijdende Rechter reageert

Rechter John Reid – bekend van tv-programma De Rijdende Rechter – reageert op bovenstaand probleem: „Er zijn ontzettend veel manieren om ruzie met de buren te krijgen. Ik stel dat dit in de meeste gevallen een geval van misverstand of miscommunicatie is. Maar soms is de buur gewoon een asociaal. Dan wordt het lastig. Laten we vooropstellen dat het onrechtmatig is om afval in de tuin van een buur te gooien (of te laten vallen, zoals in uw geval). De Shiba Inu is vast ontzettend lief. Maar zijn haar is afval. En hoort niet in uw tuin.

Het is verstandig om dit via de vve te spelen. In de reglementen staat vaak een boetebeding op het vertonen van bepaald gedrag. Misschien wil het bestuur van de vve uw buurvrouw duidelijk maken dat dit echt niet kan. Anders kom ik graag langs met de cameraploeg; dat wil ook vaak helpen.”

Heb jij ook een conflict met de buren of een ander probleem? Meld je dan aan bij tv-programma De Rijdende Rechter! Bel de redactie op 020-314 3112, stuur een WhatsApp naar 06-42339202 of mail naar [email protected].

Vorige week

Deze week vertelde Roderick (43) hoe een goedbedoelde gewoonte van zijn nieuwe buren zijn tuin heeft veranderd in een waar meeuwenparadijs. Metro-lezers reageerden hier massaal op. René reageerde met: „Ik heb een uil(beeld) staan… als het waait draait z’n hoofd zachtjes rond, meeuwen komen niet in de buurt. Speciaal hiervoor neergezet.” Een andere lezer, Niels, zei hierop: „Laxeermiddel in het eten doen. Zelf niet in de tuin gaan zitten dan.”

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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