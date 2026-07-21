Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Roderick (43) in Burenruzies: ‘De buren voeren elke dag meeuwen vanuit de tuin en nu durven we niet meer buiten te eten’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Roderick (43) hoe een goedbedoelde gewoonte van zijn nieuwe buren zijn tuin heeft veranderd in een waar meeuwenparadijs.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Roderick (43): „Wij wonen met ons gezin aan de kust en dat betekent natuurlijk dat je geregeld een meeuw ziet, dat hoort er nou eenmaal bij. Maar sinds onze nieuwe Duitse buren iedere dag vanuit hun tuin brood en ander eten naar de meeuwen gooien, is het compleet uit de hand gelopen. Het zijn er niet meer een paar, maar soms wel tientallen tegelijk.

Binnen een minuut zitten er meeuwen

De meeuwen lijken inmiddels precies te weten hoe laat het eten wordt uitgedeeld. Nog voordat de buren naar buiten lopen, zie je ze al op de daken zitten wachten. En zodra er iets wordt gegooid, vliegen ze massaal onze kant op. Het gevolg is dat ze de hele dag in de straat blijven hangen.

Het is voor ons, en ook andere buren, inmiddels onmogelijk geworden om buiten in de tuin te eten. We zetten een bord op tafel en binnen een minuut hangt de eerste meeuw al boven ons hoofd.

Kinderen schrikken

Waar we vroeger op mooie dagen uren buiten zaten, denken we nu wel twee keer na voordat we de tuindeuren opendoen. Je zit continu om je heen te kijken of er niet weer een meeuw naar beneden duikt. Een paar weken geleden griste een meeuw zelfs een broodje uit de hand van mijn jongste zoon. Hij schrok zich rot en durft sindsdien geen stap meer in de tuin te zetten.

Daarnaast zit werkelijk alles onder de vogelpoep. De tuinstoelen, de tegels, de schutting en zelfs de parasol moeten we steeds opnieuw schoonmaken. Het is echt amper nog bij te houden. Het is nog nooit zo erg geweest.

Recht op eten

We hebben de nieuwe buren inmiddels meerdere keren gevraagd of ze alsjeblieft willen stoppen met het voeren van de meeuwen. Hun reactie is steeds hetzelfde: ‘De meeuwen hebben ook recht op eten’ en zij vinden het zielig om ze niets te geven. Ik snap best dat mensen dieren willen helpen, maar bij meeuwen werkt dit niet. Je zorgt er op die manier juist voor dat ze steeds brutaler worden.

Inmiddels vermijden we het om buiten te eten. Dat is toch eigenlijk te gek voor woorden? Je koopt een huis aan de kust met een fijne tuin, maar je kunt er nauwelijks gebruik van maken, omdat je anders wordt belaagd door meeuwen.

Weinig vertrouwen in

We hopen nog steeds dat de buren inzien hoeveel overlast het veroorzaakt, maar eerlijk gezegd heb ik daar weinig vertrouwen in. Als er niets verandert, overweeg ik om melding te maken bij de gemeente of de politie. Want een paar meeuwen horen bij wonen aan de kust, maar een complete zwerm in je achtertuin is echt een ander verhaal.”

Wat vind jij hiervan? Reageer hieronder, op onze Facebook-pagina of via Instagram!

John Reid van De Rijdende Rechter reageert

Rechter John Reid – bekend van tv-programma De Rijdende Rechter – reageert op bovenstaand probleem: „Meeuwen zijn een heikel probleem. Veel mensen zijn ze liever kwijt dan rijk in de woonomgeving, maar ze zijn beschermd door de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat het verboden is om meeuwen opzettelijk te verontrusten, te vangen of te doden, de nesten te verwijderen en eieren te rapen, uit het nest te halen of te vernielen. Ik werk als kantonrechter in Alkmaar, een stad die berucht is vanwege de meeuwenoverlast, dus ik weet er alles van. Maar mijn carwash is er dan weer erg blij mee!

Veel gemeentes voeren (haha) campagnes om mensen te laten stoppen met het voeren van meeuwen. Maar met buren zoals de uwe is dat natuurlijk een verloren zaak.

Ik heb wel een tip voor u en uw kinderen. Meeuwen vallen altijd alleen van achteren aan. Dus als je met de rug tegen de muur eet, laten ze je met rust.”

Heb jij ook een conflict met de buren of een ander probleem? Meld je dan aan bij tv-programma De Rijdende Rechter! Bel de redactie op 020-314 3112, stuur een WhatsApp naar 06-42339202 of mail naar [email protected].

Vorige week

Vorige week vertelde Angelo (40) hoe een opblaaszwembad op een balkon uitgroeide tot een serieus burenconflict. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Thier reageerde met: „Jeetje, je mag tegenwoordig ook helemaal niets meer.” Een andere lezer, Sander, zei hierop: „Ik zou hier ook problemen mee hebben. Je weet nooit of een balkon sterk genoeg is. Je kunt met zulke dingen beter geen risico nemen.”

Benieuwd naar andere akkefietjes tussen buren? Deze verhalen waren favoriet bij onze lezers:

Meld je aan voor Burenruzies Wil je ook (anoniem) meedoen aan Burenruzies van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

Reacties