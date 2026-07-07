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Remco (35) in Burenruzies: ‘Mijn buurman kijkt elke WK-wedstrijd op zijn beamer in de tuin, óók in de nacht’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Remco (35) hoe het WK voetbal voor zijn buurman een maand lang feest is, maar voor hem en zijn gezin vooral slapeloze nachten oplevert.

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Remco (35): „Ik gun iedereen zijn hobby en ik snap ook echt wel dat het WK iets bijzonders is. Ik kijk zelf ook weleens een wedstrijd, maar onze buurman pakt het nét iets fanatieker aan. Hij heeft speciaal een maand vrij genomen van zijn werk, zodat hij geen enkele wedstrijd hoeft te missen. Op zich moet hij dat natuurlijk helemaal zelf weten, alleen heeft hij besloten om alle wedstrijden op een gigantische beamer in zijn achtertuin te kijken.

Beamer

De eerste keer dacht ik nog dat hij het eenmalig op de beamer in zijn tuin ging kijken, maar nee. Werkelijk iedere wedstrijd wordt buiten gekeken. Zodra het begint, gaat het scherm naar beneden, de boxen aan en gaat hij in zijn stoel zitten met een voorraad bier en chips waar je U tegen zegt. En het blijft niet bij het commentaar van de wedstrijd. Bij ieder doelpunt schreeuwt hij zó hard, alsof hij zelf in het stadion zit.

In de weekenden komen zijn vrienden hem ook vergezellen. Er wordt gejuicht, gezongen, gefloten en er werd zelfs een keer vuurwerk afgestoken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn om 03.00 uur in de nacht?

Iedere avond hetzelfde liedje

Het is nu al weken lang iedere avond raak. Als we weer iets horen, dan kijken mijn vrouw en ik elkaar alleen maar aan en dan weten we alweer hoe laat het is. Onze zoon van 4 wordt regelmatig huilend wakker van al het geluid. Onze dochter van 8 kan vaak ook niet goed slapen. De volgende ochtend gaat onze wekker gewoon weer om 06.30 uur, terwijl de buurman lekker kan uitslapen. Hij heeft tenslotte vrij genomen.

Na de eerste week hebben we er toch iets van gezegd. We hebben gevraagd of het geluid misschien iets zachter kon, zeker tijdens de wedstrijden ’s nachts. De buurman haalde zijn schouders op. ‘Ach joh, het is het WK. Dat maak je niet ieder jaar mee.’ Dat zal best, maar voor ons voelen deze weken inmiddels eindeloos. We hebben het daarna nog een keer geprobeerd, maar toen kregen we te horen dat we niet zo moeilijk moesten doen en dat de buurt ook wel wat gezelligheid kon gebruiken. Hoe kan iemand zo egoïstisch zijn?

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Aftellen tot het WK voorbij is

Inmiddels zijn we vooral aan het aftellen tot het toernooi voorbij is. We slapen met de ramen dicht, ondanks het warme weer, en zelfs oordoppen helpen nauwelijks tegen het geluid.

Mocht hij dit bij een volgend groot voetbaltoernooi weer doen, dan trek ik eerder aan de bel bij de gemeente of de politie. Iedereen mag genieten van voetbal, maar je buren een maand lang uit hun slaap houden omdat jij van iedere wedstrijd een festival wilt maken, gaat wat mij betreft echt een stap te ver.”

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John Reid van De Rijdende Rechter reageert

Rechter John Reid – bekend van tv-programma De Rijdende Rechter – reageert op bovenstaand probleem: „Uw buurman is duidelijk onaangepast. Alleen een woning op een verlaten industrieterrein is geschikt voor hem en zijn vrienden – die kennelijk doordeweeks om 3.00 uur ‘s nachts een feestje bouwen in de tuin.

Veel mensen zijn op zoek naar objectieve meetbare geluidsnormen, waarnaar je kunt verwijzen als je hinder ervaart. En die blijken voor burenlawaai te ontbreken.

Ze zijn er wel voor horeca en evenementen, maar niet voor ‘gewone’ buren. Misschien is het een idee om eerst bij de gemeente te kijken of buurtbemiddeling mogelijk is? Maar dat moet dan wel op de kortste termijn, gelet op het feit dat het toernooi maar even duurt. Maar in een geval als wat u beschrijft moet ook de politie natuurlijk meteen handhavend optreden.”

Heb jij ook een conflict met de buren of een ander probleem, meld je dan aan bij tv-programma De Rijdende Rechter! Bel de redactie op 020-314 3112, stuur een WhatsApp naar 06-42339202 of mail naar [email protected].

Vorige week

Vorige week vertelde Fenneke (36) hoe haar fijne appartement langzaam veranderde in een plek waar ze haar eigen balkon liever vermijdt, omdat haar buren hun vuilnis weken buiten laten staan. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Rieke reageerde met: „Hè bah, wat smerig zeg. Dit kan toch niet, vooral met die hitte. Buiten maden zal het ook nog wel veel stank veroorzaken.” Een andere lezer, Jan, zei hierop: „Nou, daar was ik persoonlijk wel even langsgegaan. Wat een vieze mensen bestaan er toch.”

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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