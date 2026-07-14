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Angelo (40) in Burenruzies: ‘De bovenburen hebben een opblaaszwembad op hun balkon’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Angelo (40) hoe een opblaaszwembad op een balkon uitgroeide tot een serieus burenconflict.

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Angelo (40): „Wij wonen in een nieuw appartementencomplex. Normaal gesproken is het hier redelijk rustig. Je hoort weleens wat en je ziet weleens wat, maar dat hoort erbij als je in een stad én dicht op elkaar woont. Ik heb eigenlijk nooit ergens problemen mee, maar wat er een paar weken geleden gebeurde, kon echt niet.

Opblaaszwembad

De bovenburen besloten dat het tijdens het warme weer een goed idee was om een opblaaszwembad op hun balkon te zetten. Toen ik het in de burenapp voorbij zag komen, dacht ik in eerste instantie dat het een grap was. Dat die foto met AI was gemaakt, maar helaas, het bleek serieus te zijn. Een echt opblaasbad van ongeveer 1,5 bij 2,5 meter, vol met water. En dat natuurlijk precies boven mijn hoofd.

Je hoeft geen expert te zijn om te bedenken dat een balkon niet ontworpen is voor een zwembad met liters water erin. Dat kan gewoon misgaan, heel erg misgaan zelfs. Gelukkig was ik niet de enige die er niet blij mee was. Ook andere buren maakten zich direct zorgen over de situatie.

Vve geeft waarschuwing

Samen met een aantal buren heb ik naar de vve gemaild en gebeld. Zij ondernamen gelukkig direct actie en hebben een officiële waarschuwing naar de buren gestuurd. Ook ben ik naar de bovenburen gegaan. Ik geef toe, ik was niet op mijn alleraardigst, maar ik wilde vooral even duidelijk maken dat dit echt niet kon. Ik kreeg al snel te horen dat ik niet zo moest zeiken, in precies die woorden, en dat er maar een klein laagje water in zat. Terwijl dat zeker niet het geval was. Toen ik de foto als bewijs liet zien, waren ze direct stil.

Ik hoop dat dit allemaal toch wat indruk heeft gemaakt op de buren. Het water is er inmiddels uitgehaald, maar het zwembad staat nog steeds opgeblazen op het balkon. Ik ben bang dat ze tijdens de volgende hittegolf het zwembad weer volgooien. Al is het maar om te pesten.

Spanning door opblaaszwembad

Sinds het gedoe rond het zwembad hangt er een gekke spanning in ons gebouw. Ik stond deze week nog met de bovenburen in de lift. Het was enorm awkward, zeker toen de buurman een sarcastische opmerking maakte over dat hij lekker ging zwemmen. Hij lijkt het gewoon niet te snappen en het gevaar, voor hemzelf en voor mij als onderbuurman, niet in te zien.

Ik hoop nu maar dat het bij een eenmalige domme actie blijft en niet eindigt in iets waar helemaal niemand op zit te wachten. We gaan het zien.”

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John Reid van De Rijdende Rechter reageert

Rechter John Reid – bekend van tv-programma De Rijdende Rechter – reageert op bovenstaand probleem: „Ik vind het fijn voor u dat de vve adequaat optrad. Misschien had het geholpen als u tegen de buurman had gezegd dat als er maar een halve meter water in een bad van 1,5 bij 2,5 meter staat, dit al bijna 2000 kilo weegt (namelijk 1875 kilo)! Ongeveer evenveel als een gemiddelde bosolifant. Ik weet niet of de balkons volgens het bouwbesluit bestand moeten zijn tegen het gewicht van een Afrikaanse dikhuid.

Laten we het beste hopen en ervan uitgaan dat de reactie van uw bovenbuur bij sarcasme blijft. Daar zijn balkons in ieder geval nog nooit van doorgezakt.”

Heb jij ook een conflict met de buren of een ander probleem, meld je dan aan bij tv-programma De Rijdende Rechter! Bel de redactie op 020-314 3112, stuur een WhatsApp naar 06-42339202 of mail naar [email protected].

Vorige week

Vorige week vertelde Remco (35) hoe het WK voetbal voor zijn buurman een maand lang feest is, maar voor hem en zijn gezin vooral slapeloze nachten oplevert. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Corne reageerde met: „Kijk of er in de gemeente iets in de APV staat over geluidsoverlast. Zo ja, dan kun je contact opnemen met de gemeente en/of politie.” Een andere lezer, Ingrid, zei hierop: „Jemig. Het is maar één keer per vier jaar. Ga er gewoon lekker bij zitten.”

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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