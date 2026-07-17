Babet (37) in Opgebiecht: ‘Ik ben blij als de zomervakantie weer voorbij is’
Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat we liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Babet (37) is blij als het weer september is: dan is de zomervakantie voorbij en is de normale routine teruggekeerd.
Babet: „Ik weet dat sommige mensen iets van mijn uitspraken gaan vinden. Dat ik er zelf voor heb gekozen om kinderen te krijgen, of dat ik dan maar minder moet gaan werken. Toch zeg ik het maar gewoon: de zomervakantie moet in onze regio nog beginnen en ik verlang nu al naar september.
Plannen, regelen
Niet omdat ik mijn kinderen niet om me heen wil hebben hoor, integendeel. Ik kijk uit naar de ijsjes, het zwembad, de spontane middagen waarop niets hoeft, naar spelletjes doen en gewoon wat meer tijd met elkaar doorbrengen. Maar ik zie wel op tegen de organisatie eromheen. Want die zes weken vakantie zijn voor mij niet alleen maar gezellig; het is ook plannen, regelen en puzzelen.
Zelf heb ik twee weken vrij en de zomervakantie duurt zes weken. De overige vier weken moeten dus op de een of andere manier worden opgevangen. En dat is ieder jaar weer een hele puzzel. De buitenschoolse opvang heeft niet altijd plek, familie kan ook niet zomaar inspringen en mijn werk gaat ondertussen gewoon door.
Geen vakantiebudget
Dus schuif ik met agenda’s. Wie kan wanneer, kan ik een dag thuiswerken, kan mijn man iets regelen, welke dagen zijn nog een probleem? Vorige week las ik nog een artikel over de work- en mental load die tijdens de zomervakantie vaak bij moeders terechtkomt. Ik herkende mezelf daar zó in. Niet dat mijn man zijn best niet doet, maar om eerlijk te zijn: hij heeft géén idee wat er allemaal bij zo’n zomervakantie komt kijken. Bedenken wat we gaan doen, zorgen dat iedereen iets leuks heeft, rekening houden met werk, opvang regelen… ik moet kortom continu tien stappen vooruitdenken.
Wat ook niet helpt, is dat we dit jaar niet weggaan. We hebben in het voorjaar een verbouwing gehad en daarna hield onze wasmachine er ook nog eens mee op. Ons vakantiebudget is daardoor niet echt groot. Wat ik al zei: we gaan echt wel leuke dingen doen, maar de overige vier weken is het toch een beetje alle ballen in de lucht houden.
Herkenning
Mensen zullen ongetwijfeld zeggen dat ik zelf voor kinderen heb gekozen. Dat klopt, maar ik heb er ook voor gekozen om te blijven werken. Omdat ik mijn werk leuk vind, omdat ik ervoor ben opgeleid én omdat ik een leukere moeder ben als ik naast mijn gezin ook iets van mezelf heb.
Dus ja, ik verlang stiekem al naar september, omdat de routine dan terugkomt, en daar ga ik persoonlijk toch het beste op. En volgens mij zijn er heel wat moeders die dit niet zo snel hardop zeggen, maar het wel herkennen – althans, dat hóóp ik dan maar.”
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