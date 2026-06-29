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Zonnebrandvlekken uit kleding verwijderen? Deze 6 simpele middelen werken vaak verrassend goed

Zonnebrandvlekken in kleding zijn na zonnige dagen een veelvoorkomend probleem. Gelukkig krijg je ze met een paar eenvoudige huishoudmiddelen vaak alsnog uit de stof.

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Hoe krijg je zonnebrandvlekken uit je kleding?

Groene zeep verwijdert zonnebrandvlekken vaak verrassend goed

Een echte klassieker. Groene zeep werkt verrassend goed tegen zonnebrandvlekken, zo weet ‘een oma’ van Omaweetraad.nl. Smeer een royale hoeveelheid op de vlek en laat dit ongeveer 30 minuten intrekken. Daarna was je het kledingstuk gewoon in de wasmachine. Blijft de vlek zichtbaar? Dan kun je de behandeling herhalen.

Waarom afwasmiddel werkt tegen vettige zonnebrandvlekken

Afwasmiddel is gemaakt om vet te verwijderen, en zonnebrand bevat vaak veel olie. Breng een beetje aan op de vlek en wrijf het voorzichtig in met je vingers of een zachte borstel. Laat het 10 tot 15 minuten intrekken en spoel het daarna uit met warm water. Vervolgens kan het kledingstuk gewoon in de was.

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Kan glansspoelmiddel zonnebrandvlekken echt verwijderen?

Minder bekend, maar effectief: blauw glansspoelmiddel voor de vaatwasser. Breng een klein beetje aan op de vlek, laat het 15 minuten inwerken en spoel goed uit. Was het kledingstuk daarna zoals je gewend bent. Test het wel eerst even op een onopvallend stukje stof, vooral bij gekleurde kleding.

Vlekkenverwijderaar

Deze tip komt óók van een oma en is supereffectief. Heb je een hardnekkige zonnebrandvlek? Dan kan een krachtige ontvetter helpen. Spray het middel op de vlek, laat het een paar minuten intrekken (maximaal 3 minuten) en spoel het goed uit. Daarna wassen volgens het waslabel. Let op: niet geschikt voor delicate stoffen.

🥵 Hittegolf voorbij, maar voor hoe lang? De afgelopen weken hebben we waarschijnlijk heel veel zonnebrand gebruikt, want Nederland ging net als de rest van Europa gebukt onder een hittegolf. Na een periode met uitzonderlijke hitte en meerdere warmterecords slaat het weer aan het begin van juli om. Wie snakt naar wat verkoeling, kan de eerste dagen van de maand opgelucht ademhalen. Toch lijkt die afkoeling volgens de huidige weersverwachtingen maar van korte duur.

Baking soda tegen zonnebrandvlekken: zo gebruik je het

Waar baking soda allemaal wel niet goed voor is… Meng baking soda met een beetje water tot een papje en smeer dit op de vlek. Laat het minimaal een uur intrekken. Borstel het daarna voorzichtig weg, spoel uit en was het kledingstuk zoals normaal. Baking soda helpt vet te absorberen en geurtjes te neutraliseren.

Kan zonlicht witte kleding weer witter maken?

Het klinkt tegenstrijdig, maar zonlicht kan helpen bij het verwijderen van zonnebrandvlekken, zo stelt Irma ten Napel van Washok.nl. Leg gewassen, nog licht vochtige witte kleding in de zon. UV-licht kan de laatste verkleuringen verder vervagen. Dit werkt vooral goed bij katoen. Bij gekleurde kleding is voorzichtigheid geboden, die kan juist verbleken.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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