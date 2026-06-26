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Psychologen leggen uit waarom stilte ongemakkelijk voelt, maar juist goed voor je kan zijn

Psychologen zien dat veel mensen een stilte in een gesprek direct als ongemakkelijk ervaren. Juist nu we voortdurend worden blootgesteld aan prikkels, blijkt zo’n korte pauze vaak een bron van stress, maar het heeft ook onverwachte voordelen.

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In een tijd waarin we gewend zijn aan constante prikkels, voelt stilte al snel onnatuurlijk. Tijdens een gesprek kan een korte pauze daardoor aanvoelen als een probleem dat opgelost moet worden. Vooral mensen die gevoelig zijn voor sociale angst herkennen dit gevoel. Een stilte kan leiden tot twijfel: heb ik iets verkeerd gezegd, vinden ze me ongemakkelijk of valt het gesprek stil door mij? Daardoor ontstaat al snel een kettingreactie van gedachten die de spanning alleen maar groter maakt.

Waarom voelt een stilte volgens psychologen zo ongemakkelijk?

Volgens psycholoog Michele Leno komt dat doordat mensen in stilte meer op zichzelf worden teruggeworpen, zo schrijft zij op Psychology Today. Zonder afleiding gaat de aandacht sneller naar eigen gedachten en onzekerheden.

Dat kan leiden tot verschillende reacties:

Extra zelfkritiek tijdens gesprekken

Angst om beoordeeld te worden

De neiging om stiltes koste wat kost te vermijden

Overdenken van wat er net gezegd is

Lichamelijke stressreacties zoals spanning of een verhoogde hartslag

Bij mensen met sociale angst kan dat effect nog sterker zijn, waardoor een stilte sneller als negatief wordt ervaren dan het in werkelijkheid is.

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Waarom stilte juist goed is voor je brein

Toch zeggen experts dat stilte niet automatisch ongemakkelijk hoeft te zijn. In veel gevallen hoort het juist bij een normale vorm van communicatie.

Een korte pauze in een gesprek kan ook iets anders betekenen: iemand denkt na, luistert beter of verwerkt wat er gezegd is. Het hoeft dus niet te wijzen op een probleem. Sterker nog, gedeelde stilte kan juist een teken van vertrouwen zijn. Als mensen zich comfortabel genoeg voelen om niet te praten, zegt dat soms meer dan woorden.

Onderzoekers wijzen erop dat stilte ook voordelen kan hebben. Het kan bijvoorbeeld ruimte geven om na te denken en daardoor een betere reactie te vormen of impulsieve of automatische antwoorden voorkomen. Ook kan het zorgen voor diepere gesprekken, meer verbinding, minder prikkels én meer mentale rust. In een wereld vol schermen, meldingen en geluid kan stilte zelfs een vorm van mentale pauze zijn.

4 manieren om beter met stiltes om te gaan

Stilte vermijden werkt vaak averechts: het maakt het gesprek juist spannender. Daarom adviseren experts om er stap voor stap anders mee om te gaan. Begin bijvoorbeeld met erkennen dat stilte in een gesprek normaal is en dat je niet élk gat hoeft op te vullen. Richt je aandacht in plaats daarvan op je ademhaling of je omgeving en oefen met kleine momenten van bewust niets zeggen. Zie stilte als onderdeel van communicatie, niet als fout, benadrukken de onderzoekers.

Stilte zal waarschijnlijk nooit volledig comfortabel voelen voor iedereen. Maar het hoeft ook geen vijand te zijn in gesprekken. Door anders naar stille momenten te kijken, kunnen ze veranderen van iets spannends naar iets waardevols: een korte pauze waarin ruimte ontstaat voor rust, aandacht en betere gesprekken.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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