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Nieuw onderzoek onder huisdiereigenaren: katten verbeteren humeur, maar verhogen soms stress

Onderzoekers van een studie in Frontiers in Psychology zagen bij ruim honderd huisdiereigenaren dat katten het humeur kunnen verbeteren, maar stress niet altijd verminderen. Dat is opvallend, omdat huisdieren juist vaak als natuurlijke stressverlagers worden gezien.

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Sterker nog: soms lijken katten je stressniveau zelfs te vergroten…

Kat of hond: wie maakt je gelukkiger?

Voor het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Psychology, volgden wetenschappers ruim honderd huisdiereigenaren gedurende vijf dagen. Via een app kregen deelnemers ongeveer tien keer per dag een melding met vragen over hun humeur, stressniveau en of ze op dat moment contact hadden met hun huisdier.

De uitkomst? Zowel honden als katten zorgden op korte termijn voor een beter humeur. Even knuffelen, spelen of aandacht geven leverde een kleine geluksboost op.

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Waarom katten wel je humeur verbeteren, maar stress niet verlagen

Opvallend genoeg zagen onderzoekers geen bewijs dat huisdieren stress daadwerkelijk verlagen. Bij honden werd geen duidelijk effect gevonden en bij katten werd mogelijk zelfs een samenhang gevonden met een lichte toename van stressgevoelens.

Dat betekent overigens niet dat katten slecht zijn voor je mentale gezondheid. De onderzoekers benadrukken dat de resultaten voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd.

Welke rol het karakter van een kat speelt bij stress en ontspanning

Volgens de onderzoekers speelt de persoonlijkheid van een huisdier waarschijnlijk een belangrijke rol. Net als mensen kunnen dieren aanhankelijk, afstandelijk, actief of juist rustig zijn.

Daar komt nog bij dat katten en honden anders zijn geëvolueerd. Honden werden door mensen gefokt om samen te werken, terwijl katten vooral werden gehouden om muizen en andere plaagdieren te bestrijden. Daardoor communiceren katten vaak subtieler dan honden, wat soms tot misverstanden kan leiden. Veel baasjes herkennen bijvoorbeeld niet altijd wanneer hun kat geïrriteerd of gestrest is.

Knuffelen werkt alleen als de kat dat ook wil

Dat huisdieren goed kunnen zijn voor ons welzijn staat volgens wetenschappers nog steeds buiten kijf. Al eeuwenlang worden dieren ingezet om mensen gezelschap en steun te bieden.

Maar dit onderzoek laat zien dat de kwaliteit van het contact waarschijnlijk belangrijker is dan alleen de aanwezigheid van een huisdier. Ligt je kat tevreden op schoot te spinnen? Dan kan dat een heerlijk rustmoment opleveren. Probeert hij juist weg te lopen terwijl jij hem wilt knuffelen? Dan is de kans groot dat je er zelf niet meer ontspannen van wordt.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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