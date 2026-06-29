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Nieuw onderzoek: moeite hebben met het kiezen van je kleding kan samenhangen met je welzijn

Je kent wel: je staat voor je kledingkast, je volle kledingkast, maar je kunt niets vinden om aan te doen. Sterker nog: het lijkt zelfs alsof er tussen al je kleding werkelijk waar niets ligt wat je aan kunt doen. Nieuw onderzoek laat zien dat dit gevoel meer kan zeggen over je welzijn, identiteit en sociale zekerheid dan alleen over kleding.

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Vooral bij vrouwen in de middelbare leeftijd kan die gedachte wijzen op iets diepers: een verschuiving in identiteit, zichtbaarheid en hoe comfortabel iemand zich voelt in het dagelijks leven.

Nieuw onderzoek legt verband tussen kledingkeuze en welzijn

Uit een nieuwe studie in het Journal of Macromarketing blijkt dat vrouwen die tevredener zijn met hun kledingkeuze zich over het algemeen beter voelen. Niet alleen omdat ze iets vinden dat ‘goed staat’, maar omdat kleding invloed heeft op hoe vrij je je beweegt in sociale situaties.

Opvallend is vooral de link met sociaal gedrag: vrouwen die minder tevreden zijn over hun kleding, geven vaker aan sociale situaties te vermijden. En dat vermijden hangt weer samen met een lager algemeen welzijn. Dat maakt kleding ineens minder oppervlakkig dan het lijkt. Het gaat niet alleen over stijl, maar ook over meedoen.

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Waarom vrouwen sociale situaties soms vermijden door kledingtwijfel

Bij vrouwen rond de middelbare leeftijd verandert er veel: het lichaam, de rol in het gezin en ook de manier waarop iemand zichzelf ziet. Kleding die jarenlang ‘gewoon goed’ was, voelt ineens minder vanzelfsprekend.

In die fase komt er vaak een extra laag bij. De verwachtingen rond uiterlijk worden ingewikkelder. Je moet verzorgd zijn, maar niet overdrijven. Zichtbaar blijven, maar niet ’te veel’ aanwezig zijn. Ervaren, maar niet ouderwets overkomen.

Wat begint bij het aantrekken van kleding, kan doorwerken in hoe iemand zich gedraagt buiten de deur. Twijfel over kleding kan ervoor zorgen dat iemand zich meer bewust wordt van zichzelf in sociale situaties. Hoe kom ik over? Zie ik er wel goed uit? Voel ik me hier op mijn gemak? En als dat ongemak te groot wordt, kan de oplossing simpel lijken: niet gaan. Zo wordt iets kleins als kledingkeuze onbedoeld een factor in hoe vaak iemand nog deelneemt aan sociale activiteiten.

Maat, pasvorm en stijl spelen een grotere rol dan gedacht

Volgens de onderzoekers spelen vooral drie dingen een rol: maat, pasvorm en stijl. Dat zijn praktische aspecten, maar ze raken ook aan iets groters. Ze laten zien hoe beperkt het aanbod soms is voor lichamen en levensfasen die niet in één standaardbeeld passen.

Daardoor ontstaat al snel het gevoel dat het probleem bij jezelf ligt. Dat je lichaam ‘niet klopt’ of dat je smaak veranderd is. Maar het kan net zo goed betekenen dat het aanbod simpelweg niet goed aansluit.

Het gaat niet om mode, maar om gemak in het dagelijks leven

De kern van het onderzoek is uiteindelijk vrij simpel, maar ook belangrijk. Kleding is niet alleen een manier om jezelf te laten zien, maar ook een manier om je comfortabel te voelen in de wereld om je heen.

Als kleding dat gevoel ondersteunt, wordt het makkelijker om dingen te doen, mensen te zien en plannen te maken. Als dat ontbreekt, kan de drempel hoger worden dan je zou verwachten.

Wat dus begint als een luchtige opmerking voor de spiegel, kan in werkelijkheid iets zeggen over hoe iemand zich beweegt in een veranderende levensfase. Niet omdat kleding alles bepaalt, maar omdat het kan beïnvloeden hoe vrij je je voelt om mee te doen. En precies daar zit de kern: het gaat niet alleen om wat er in de kast hangt, maar om of wat daar hangt nog past bij het leven dat je leidt.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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