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Metro selecteert: 5 Vaderdagcadeaus voor vaders die zeggen dat ze niets nodig hebben

Metro selecteert vijf originele Vaderdagcadeaus voor vaders die zeggen dat ze alles al hebben. Van een slimme Stanley-shaker tot een boek over cultuurverschillen: deze cadeaus zijn praktisch, verrassend en nét even anders dan de standaard stropdas.

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Gelukkig hoeft een goed cadeau niet groot, duur of voorspelbaar te zijn. Voor de vader die alles al heeft, draait het juist om een persoonlijke touch.

5x de leukste Vaderdagcadeaus

Goldwell Dualsenses Men

Voor vaders die het liefst zo min mogelijk tijd in de badkamer doorbrengen, maar er wél verzorgd uit willen zien, is een praktische alles-in-één-oplossing ideaal. De Goldwell Dualsenses For Men Hair & Body Shampoo combineert shampoo en douchegel in één fles en geeft haar en huid een frisse oppepper.

Handig voor de dagelijkse routine, zonder gedoe met een hele rij producten op de badrand. Bovendien helpt het product het haar verzorgd te houden en gekleurd haar langer mooi te laten blijven.

Shaker

Voor vaders die altijd onderweg zijn, van sportschool tot werkdag, komt een goede shaker vaak beter van pas dan je denkt. De Vatten Shaker is handig voor eiwitshakes, maar ook voor water of andere drankjes onderweg.

Extra fijn: hij is lekvrij, gemaakt van gerecycled roestvrij staal en kan gewoon in de vaatwasser. Kortom, een praktisch cadeau waar je vader elke dag iets aan heeft.

The Culture Map

Voor vaders die graag lezen en geïnteresseerd zijn in hoe mensen uit verschillende landen denken en samenwerken, is The Culture Map van Erin Meyer een aanrader. In dit boek laat Meyer zien hoe cultuurverschillen invloed hebben op communicatie, leiderschap en samenwerking. Waarom zijn Nederlanders vaak zo direct, terwijl kritiek in andere culturen veel omzichtiger wordt gebracht?

Met herkenbare voorbeelden en praktische inzichten is dit een boek dat niet alleen interessant is voor zakenmensen, maar voor iedereen die nieuwsgierig is naar de wereld om zich heen.

Biobloemen

Bij Vaderdag denk je misschien niet meteen aan een bos bloemen, maar juist daarom zijn bloemen een superleuk cadeau. Denk bijvoorbeeld aan een biologisch bloemenabonnement of seizoensboeket.

De biologische collectie, zonder chemische bestrijdingsmiddelen, van bloomon wordt samengesteld met bloemen van Nederlandse telers en verandert mee met het seizoen. Daardoor is elk boeket nét even anders. Nieuw zijn de plus-formaten, met extra stelen voor een voller geheel. Een cadeau dat niet alleen kleur in huis brengt, maar ook een steuntje in de rug geeft aan biologische kwekers en bestuivende insecten. Om het helemaal af te maken wordt deze collectie verzonden in een wrap van 100 procent gerecycled bloemenafval.

Jawly

Kan jouw vader wel wat ontspanning gebruiken? Dit cadeau is perfect voor vaders die ’s nachts onbewust hun kaken op elkaar zetten en daardoor wakker worden met een gespannen gevoel of hoofdpijn.

Jawly is ontwikkeld om de kaakspieren op een eenvoudige manier te helpen ontspannen en past gemakkelijk in een dagelijkse routine. Een origineel cadeau voor vaders die wel wat extra rust kunnen gebruiken, zowel overdag als tijdens hun nachtrust.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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