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Etiquette-experts over vrijdag (ruim 30 graden): ‘Slippers op kantoor absolute no-go’

Een temperatuur van ruim 30 graden, verwachten de weervoorspellers voor komende vrijdag. Dat wordt weer twijfelen voor je kledingkast. Wat doe je aan als je door de hitte op de fiets naar je werk moet, maar op kantoor de airco draait? En mag je slippers dragen op kantoor?

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Het is een eeuwige vraag voor mensen zelf en voer voor discussie onder collega’s: welke kledingstukken zijn acceptabel om bij hitte op het werk te dragen? Mag je een korte broek dragen (het antwoord van Metro lees je hier)? Zullen slippers door je collega’s worden gewaardeerd?

Het wordt vrijdag ruim 30 graden in delen van het land

Het was even wachten, maar het wordt warm. Weerdienst Weeronline en het KNMI verwachten in elk geval voor vrijdag en zaterdag temperaturen van 30 graden of meer. De warmte gaat waarschijnlijk gepaard met een hoge luchtvochtigheid. Daardoor kan het benauwd aanvoelen, vooral richting het weekend. Volgens Weeronline is het niet uitgesloten dat de tweede helft van de maand meer tropische dagen oplevert.

Etiquette-experts gruwelen van slippers op kantoor

Nu de temperaturen stijgen en de zomer echt in beeld is, kiezen veel werknemers voor luchtigere kleding en schoenen op het werk. Maar waar ligt de grens op de werkvloer? Mag je slippers dragen? Webshop Loopper vroeg enkele etiquette-experts om uitsluitsel. Volgens hen is één ding duidelijk: teenslippers zijn een absolute no-go. Dat oordeel verandert niet nu teenslipperhakken, een opvallende schoenentrend van dit seizoen, veel terug te zien zijn.

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Etiquette-expert Jan Jaap van Weering, die zichzelf ‘protocoladviseur’ noemt: „Om met de deur in huis te vallen, slippers zijn voor thuis en in de slaapkamer. Beslist nimmer in een werk- of kantooromgeving.”

‘Werkgevers moeten een dresscode opstellen’

Hoewel kledingvoorschriften op veel kantoren minder strikt zijn dan vroeger, lijkt de grens bij slippers te liggen. Collega-expert Tom de Koning: „Teenslippers stralen simpelweg te weinig professionaliteit uit voor een werkomgeving waarin je serieus genomen wilt worden. Zeker in functies met klantcontact of binnen formele organisaties passen ze niet binnen de verwachtingen die we van elkaar hebben.”

Volgens Van Weering is het daarom belangrijk dat de werkgever richtlijnen voor zaken als slippers dragen opstelt: „Zonder dresscode wordt het ingewikkeld en heb je als werkgever niets om op terug te vallen. Daarom is het belangrijk dat je hierover duidelijke afspraken met elkaar maakt.”

Geen slippers, maar wat dan wel?

Slippers horen volgens de experts niet thuis op de werkvloer, maar wat is dan wel geschikt tijdens een zomerse dag? De Koning: „Voor dames geldt dat een open teen soms acceptabel kan zijn, mits de voeten zichtbaar goed verzorgd zijn. Tegelijkertijd blijft dat een glijdende schaal: wil je als leidinggevende echt moeten beoordelen wiens voeten ‘presentabel genoeg’ zijn? Juist daarom blijft enige terughoudendheid hier stijlvol.”

Naast geschikte schoenen is het volgens Van Weering ook belangrijk om kritisch te kijken naar de rest van de werkkleding. Zo zijn onder andere topjes met spaghettibandjes en korte broeken volgens hem eveneens geen optie. Bij twijfel wordt aangeraden het gezonde verstand te gebruiken. „Kijk om je heen. Wat wil je uitstralen en wie kom je op de dag tegen? Je krijgt maar één keer de kans om een goede indruk te maken.”

Vind jij ook dat je op kantoor geen (teen)slippers mag dragen? Of vind je dat misschien geneuzel van de bovenste plank? Laat het hieronder weten!

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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