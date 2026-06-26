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Wetenschappers ontdekken opvallend effect van eenzaamheid: je voelt je minder empathisch dan je bent

Mensen die zich eenzaam voelen, zien zichzelf vaak als minder empathisch. Maar volgens nieuw onderzoek klopt dat beeld niet met wat er in het brein gebeurt. Onderzoekers hebben ontdekt dat eenzame mensen zichzelf gemiddeld minder empathisch inschatten dan anderen. Toch blijkt uit metingen in het brein dat zij in werkelijkheid net zo goed reageren op de emoties en pijn van anderen.

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De studie werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Social Cognitive and Affective Neuroscience en keek naar hoe eenzaamheid samenhangt met empathie en sociale verbondenheid.

Hersenscans tonen: empathie blijft intact bij eenzaamheid

In het onderzoek kregen 108 volwassenen uit Washington een training van vier weken. De helft deed liefdesmeditatie, de andere helft een ontspanningsoefening.

Beide groepen voelden zich na afloop minder eenzaam. Maar opvallend genoeg had geen van beide trainingen invloed op empathie. Dat was anders dan verwacht: eerder werd gedacht dat empathie zou verbeteren dankzij de oefeningen, en eenzaamheid zou afnemen.

Een deel van de deelnemers onderging ook hersenscans terwijl ze naar pijn bij anderen keken. Daaruit bleek iets opvallends: mensen die zich eenzaam voelen, reageren in hun brein vrijwel hetzelfde als niet-eenzame mensen wanneer ze anderen zien lijden. Volgens de onderzoekers betekent dit dat eenzame mensen niet minder empathisch zijn, maar zichzelf wél zo ervaren.

De kern van het onderzoek: eenzaamheid lijkt minder te gaan over een gebrek aan empathie en meer over hoe mensen hun eigen sociale vaardigheden inschatten. Eenzaamheid kan dus leiden tot het gevoel dat je minder goed contact maakt met anderen, terwijl dat objectief niet zo hoeft te zijn.

Wat deze studie betekent voor de aanpak van eenzaamheid

Volgens de onderzoekers is deze kennis belangrijk voor de manier waarop eenzaamheid wordt aangepakt. Niet per se door empathie te ‘trainen’, maar door het zelfbeeld en sociale vertrouwen te verbeteren. Zoals een onderzoeker het samenvatte: eenzame mensen zijn vaak minder empathisch in hun eigen beleving, maar niet in werkelijkheid. En: eenzaamheid is en blijft een veelvoorkomend menselijk gevoel. Iedereen kan het ervaren, en het zegt niet automatisch iets over iemands sociale vaardigheden of karakter.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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