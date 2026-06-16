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Maria (39) in Burenruzies: ‘Door de kat van de buren zit onze auto vol met krassen’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Maria (39) hoe de kat van de buren haar auto heeft omgedoopt tot krabpaal, met alle gevolgen van dien.

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Maria (39): „Wij wonen in een rustige straat en hebben het verder eigenlijk prima naar onze zin met de buren. Totdat hun nieuwe kat op een gegeven moment onze auto ontdekte. Hij doopte onze auto al snel om tot zijn favoriete ligplek. Op zich zou dat nog niet eens zo erg zijn, als het daar ook bij zou blijven. Maar dat is dus niet zo.

Die kat ligt niet alleen op de motorkap, hij gebruikt hem ook als een soort krabpaal. Inmiddels zit onze motorkap vol met krassen die je niet kunt missen.

Netjes aangekaart

Toen we de eerste duidelijke kras ontdekten, hebben we het netjes geprobeerd op te lossen. We zijn naar de buren gegaan met foto’s als bewijs en gevraagd of ze hun kat misschien wat beter in de gaten kunnen houden. Maar hun reactie was meteen heel stellig: hun kat deed dat niet, dat moest wel een andere kat zijn geweest.

Toen er een paar dagen later nog een kras bij was gekomen, zijn we weer naar de buren gegaan. Ik had de kat in de tussentijd al meerdere keren bij onze auto weggejaagd. Opnieuw werd het door de buren weggewuifd. Volgens mijn buren konden die krassen helemaal niet door kattennagels komen. En daarnaast, zo werd er gezegd, als wij het zo vervelend vonden, konden we toch gewoon onze autoverzekering inschakelen?

Geen gesprek mogelijk

Wat misschien nog het meest frustrerend is, is dat er gewoon geen gesprek mogelijk lijkt. Voor mijn buren is er geen probleem, dus lijkt het ook niet op te lossen. Terwijl wij ondertussen wel elke keer naar buiten lopen en nieuwe krassen op onze auto zien verschijnen.

En je kunt er eigenlijk ook weinig tegen doen, want je hebt te maken met een kat die doet wat hij wil en buren die zeggen dat er niets aan de hand is.

Steeds voorzichtiger parkeren

We zijn inmiddels op het punt dat we de auto niet meer op onze oprit willen zetten, maar dat voelt natuurlijk ook niet als een echte oplossing. Je gaat toch niet een stuk verder parkeren omdat de kat van de buren krassen maakt op je auto?

Het blijft gewoon wringen, vooral omdat het zo makkelijk op te lossen zou zijn als iedereen het probleem zou erkennen. Maar zolang dat niet gebeurt, blijven wij zitten met een auto vol krassen. Heel erg irritant.”

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John Reid van De Rijdende Rechter reageert

Rechter John Reid – bekend van tv-programma De Rijdende Rechter – reageert op bovenstaand probleem: „’De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.’

Dit is het moeilijk leesbare artikel 179 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Maar dat het moeilijk leesbaar is, komt door alles wat achter ’tenzij’ staat. En dat mag u gewoon overslaan, want dat gaat – kort gezegd – alleen over politiehonden.

Wat hier wél staat is dat u minder machteloos staat dan u denkt. Want de eigenaar van een dier is sowieso aansprakelijk voor alle schade die het dier veroorzaakt. Ook als het dier die ‘op eigen houtje’ aanricht. Dat heet de risico-aansprakelijkheid van de bezitter van het dier.

Misschien heeft u een bewijsprobleem (kunt u bewijzen dat het door hun kat komt?), maar daar kan een deskundige misschien uitkomst bieden. Bij De Rijdende Rechter neem ik die gratis voor u mee.”

Heb jij ook een conflict met de buren of een ander probleem, meld je dan aan bij tv-programma De Rijdende Rechter! Bel de redactie op 020-314 3112, stuur een WhatsApp naar 06-42339202 of mail naar [email protected].

Vorige week

Vorige week vertelde Björn (42) hoe zijn weekenden structureel anders zijn gaan klinken sinds zijn buurvrouw karaoke heeft ontdekt. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Moniek reageerde met „Verschrikkelijk en egoïstisch. Ik hoef jouw herrie niet te horen. Als je geen rekening met een ander kunt houden, dan moet je niet in een rijtjeshuis gaan wonen.” Een andere lezer, Astrid, zei hierop: „Buiten? Ik zou lekker de tuin gaan sproeien en per ongeluk uitschieten.”

Benieuwd naar andere akkefietjes tussen buren? Deze verhalen waren favoriet bij onze lezers:

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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