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Björn (42) in Burenruzies: ‘De buurvrouw organiseert élk weekend een karaokewedstrijd in haar woonkamer’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Björn (42) hoe zijn weekenden structureel anders zijn gaan klinken sinds zijn buurvrouw karaoke heeft ontdekt.

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Björn (42): „Mijn buurvrouw heeft na haar scheiding, ongeveer een halfjaar terug, een nieuwe hobby ontdekt: karaoke. Ik ben blij voor haar dat ze na al het verdriet weer iets heeft gevonden waar ze plezier in heeft, alleen is het geluid dat ze daarmee fabriceert voor mij thuis iets minder feestelijk.

De eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik nog: leuk, misschien is ze jarig of geeft ze gewoon een leuk feestje, maar al snel bleek dat niet het geval te zijn. Het is namelijk sinds dat moment élk weekend raak. Soms zelfs twee avonden achter elkaar. Wat blijkt? Ze organiseert bij haar thuis karaoke-avonden met de volumeknop op de hoogste stand.

Lastig

Wat het vooral lastig maakt, is dat het niet gaat om een liedje hier of daar, maar echt om drie of vier uur achter elkaar. Er wordt gewoon een soort karaoke-marathon gehouden: zang, muziek, applaus, geschreeuw en vervolgens weer een volgend nummer. En dat allemaal op een volume dat door de muren heen gewoon niet te negeren is.

Op zich gun ik iedereen zijn of haar hobby, maar het is gewoon vervelend als je onregelmatige diensten hebt en probeert te slapen. Met zo’n halve talentenjacht naast je is dat geen optie, zelfs oordoppen helpen niet meer.

Verrader

De eerste keer dat ik er wat van zei, was na vier karaoke-avonden. Ik zag haar in de voortuin staan en besloot haar te vragen naar haar nieuwe hobby. Ze vertelde er enthousiast over. Toen ik daarna aangaf dat het hard door de muren komt en het voor mij soms lastig is, deed ze opeens heel kil. Ik moest niet zo zeuren. Mocht ze na een zware scheiding eindelijk ook eens leven? Twee weken daarna besloot ik tijdens zo’n karaoke-avond aan te bellen. Het was al 23.30 uur en het geluid stond weer zo hard. De buurvrouw deed de voordeur open en zei: ‘Of je komt binnen en doet mee, of je houdt je klep.’ Ik wist niet wat ik hoorde.

Ik besloot de politie te bellen vanwege geluidsoverlast. Vanaf dat moment is het ‘oorlog’ tussen de buurvrouw en mij. Ze is er die avond met een waarschuwing vanaf gekomen, maar blij was ze zeker niet. Ze noemt me sindsdien een verrader.

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Karaoke in de tuin

In het begin hoopte ik dat die hobby gewoon een fase zou zijn, maar dat is niet het geval. Het is nu al dik vier maanden bezig. Laatst, met het lekkere weer, zette ze haar karaokeapparatuur zelfs in de tuin! Toen heeft ze daar een karaoke-avond gehouden, haar hele tuin zat vol met mensen. Die avond hebben meerdere buren de politie gebeld, zag ik in de buurtapp. Toen ik na mijn werk de wijk in kwam rijden, hoorde ik het geluid al.

Nogmaals: ik gun iedereen zijn plezier en het is niet mijn bedoeling om iemands hobby kapot te maken, maar het moet wel binnen de geluidsnorm blijven en dat is nu duidelijk niet het geval. Ik hoop dat zij binnenkort een nieuwe hobby ontdekt, maar dan wel een stille.”

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John Reid van De Rijdende Rechter reageert

Rechter John Reid – bekend van tv-programma De Rijdende Rechter – reageert op bovenstaand probleem: „Ik heb veel zaken over geluidsoverlast gehad. Maar deze is toch wel weer bijzonder. Je zou denken dat de vrienden van uw single buurvrouw zelf ook genoeg zouden krijgen van altijd maar karaoke! Er zijn geen objectieve normen waar mensen zich aan moeten houden, maar het veroorzaken van hinder aan buren is sowieso verboden. Vuistregel is toch wel dat na 22.00 uur de ‘voor de nachtrust bestemde tijd’ begint en je recht van klagen hebt. Gelukkig staat u niet alleen en klagen de andere buren ook. Blijf de politie bellen, want op een gegeven moment nemen die de karaoke-installatie wel degelijk in beslag als ze zo blijft doorgaan.”

Heb jij ook een conflict met de buren of een ander probleem, meld je dan aan bij tv-programma De Rijdende Rechter! Bel de redactie op 020-314 3112, stuur een WhatsApp naar 06-42339202 of mail naar [email protected].

Vorige week

Vorige week vertelde Jessica (39) hoe haar huis is veranderd in een soort territoriumstrijd tussen katten. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Natascha reageerde met: „Ga je daar werkelijk ruzie om maken? Het is zo simpel… een kattenluik met chipsensor. Als ik die niet had, heb ik de hele buurtbende gezellig op visite binnen.” Een andere lezer, Babs, zei hierop: „Tja… Kattenluikje dicht. Kat binnenhouden. Kat binnenhouden met kattenren. Kat een kattenluik geven met een magneetsleutel. Zou ook niet weten wat die buurman eraan moet doen? Zolang jullie beiden de katten buiten laten, krijg je dit. Je kunt zoiets moeilijk zeggen tegen een buurkat.”

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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