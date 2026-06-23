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Bart (43) in Burenruzies: ‘De buren organiseerden een buurtbarbecue, maar wij waren als veganisten niet welkom’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Bart (43) hoe een buurtbarbecue die gezellig bedoeld was, uitmondde in flinke spanningen in de wijk.

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Bart (43): „Onze straat is eigenlijk altijd best hecht geweest. We zeggen elkaar altijd gedag, maken een praatje waar we kunnen en als er een EK of WK is, dan wordt er ook altijd iets leuks georganiseerd. Toen het een paar weken geleden opeens heerlijk weer was, kreeg ik via een buurman te horen dat er een buurtbarbecue werd georganiseerd.

Wij zijn veganisten, maar toch hadden we zin om ook te gaan. Er zou vast wel iets te eten zijn, dachten we nog. Het was echt zo’n avond waar we naar uitkeken. Tot we er via andere buren achterkwamen dat wij eigenlijk niet waren uitgenodigd.

Genoeg opties voor veganisten

In eerste instantie dachten we nog dat het een vergissing was. Maar toen we hen ernaar vroegen, kregen we te horen dat het waarschijnlijk niet zo handig was, omdat wij veganisten zijn. Alsof dat betekent dat je automatisch niets kunt eten.

We probeerden uit te leggen dat er echt genoeg opties zijn: gegrilde groenten, salades, maiskolven, noem maar op. Je kunt een hele barbecue vullen zonder vlees als je dat zou willen, maar daar werd eigenlijk niet echt op ingegaan. Het gevoel bleef vooral hangen dat we gewoon niet gewenst waren. Niet omdat het niet kon, maar omdat het niet in het plaatje paste. De buurman haalde zijn schouders op en zei dat we het zelf maar moesten vragen aan de buurman die de organisatie op zich nam.

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Gesprek liep uit de hand

Op de avond van de buurtbarbecue gingen we vol goede moed naar die buurman. We vroegen waarom we niet welkom waren en het ging eigenlijk meteen mis. Hij schoot volledig uit zijn slof en zei dat we altijd overal moeilijk over deden en dat hij er geen zin in had om rekening te houden met gedoe.

Nog geen minuut later stond er een andere buurman bij die het voor hem opnam en toen ging het ineens van kwaad tot erger. Voor we het wisten, stonden er meerdere buren door elkaar te praten, iedereen met een eigen mening, en werd het ineens een soort algemene discussie over de hele buurt.

Ongemakkelijke situatie

Wat een gezellige buurtavond had moeten worden, veranderde in een ongemakkelijke situatie waarin niemand elkaar nog echt recht aankeek. Het ging uiteindelijk niet eens meer over eten, maar over principes, aannames en wie er wel of niet lastig zou zijn.

Wij zijn uiteindelijk maar naar huis gegaan, behoorlijk teleurgesteld. Niet eens zozeer omdat we per se bij die barbecue hadden móéten zijn, maar omdat het voelde alsof er al een oordeel klaarstond nog vóórdat er überhaupt iets besproken kon worden.

Sfeer is anders

Sindsdien is de sfeer in de straat wel veranderd. Je merkt dat mensen partij hebben gekozen en dat het onderwerp nog steeds terugkomt in gesprekken. Alsof één buurtbarbecue ineens iets blootgelegd heeft wat er blijkbaar al langer zat. En dat is misschien nog wel het vervelendst van alles.”

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John Reid van De Rijdende Rechter reageert

Rechter John Reid – bekend van tv-programma De Rijdende Rechter – reageert op bovenstaand probleem: „Ze zeggen wel eens dat rechters ‘wereldvreemd’ zijn. Dat is een ingewikkelde manier om te zeggen dat ze een straf te laag vinden. Dat Nederlandse rechters best zwaar straffen, is kennelijk nog steeds niet doorgedrongen. Wat ik wél wereldvreemd vind, is denken dat een barbecue over vlees gaat. Want je legt er inderdaad net zo gemakkelijk een maiskolf of een groentespies op. Gelet op de defensieve reactie van uw straatgenoot kan ik niet uitsluiten dat een veganist door hem niet alleen als een lastpak wordt gezien, maar ook als een moralistische betweter. Dan sta je natuurlijk in je buurt – buiten je schuld – al met 1-0 achter. Qua WK.”

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Vorige week

Vorige week vertelde Maria (39) hoe de kat van de buren haar auto heeft omgedoopt tot krabpaal, met alle gevolgen van dien. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Rebecca reageerde met: „Het is heel simpel. Een eigenaar van een huisdier (dus ook een kat) is verantwoordelijk voor schade die het dier bij een ander aanricht. Met sluitend bewijs kunnen de buren gewoon opdraaien voor de kosten van het herstel van de schade.”

Een andere lezer, Roos, zei hierop: „Ik zou eerst grondig bewijs verzamelen (camerabeelden zeggen meer dan foto’s) en daarmee naar de buren gaan. Willen ze dan nog niet meewerken, dan naar de politie gaan en vragen welke stappen je kunt nemen. Andere oplossing: een aluminiumzeil over je motorkap.”

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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