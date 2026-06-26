Brain freeze door een ijsje? Dit zegt die felle hoofdpijn volgens onderzoekers over je gezondheid
Met deze bloedhete temperaturen is er waarschijnlijk één ding waar we nu collectief heel blij van worden: ijs. Maar hoe lekker het ook is, het heeft ook een nadeel. En dat is die vervelende brain freeze. Wat gebeurt er dan in je brein?
Hoewel het onschuldig is en snel wegtrekt, kan het volgens onderzoekers meer vertellen over je gezondheid dan je misschien denkt.
Waarom krijg je een brain freeze?
Voordat we in het onderzoek duiken, moeten we eerst even vaststellen wat een brain freeze is, en hoe die ontstaat. Eigenlijk is het heel simpel: een brain freeze ontstaat als je iets heel kouds te snel eet of drinkt. Door de plotselinge kou koelt het gehemelte snel af. De bloedvaten trekken daardoor eerst samen en zetten daarna weer uit om de temperatuur te herstellen.
Dat prikkelt de drielingzenuw, de zenuw die pijnsignalen vanuit je gezicht en voorhoofd doorgeeft. Het gevolg: een korte, scherpe hoofdpijn die meestal na enkele seconden vanzelf weer verdwijnt.
Opvallende link met migraine
Niet iedereen krijgt een brain freeze, zo stelt BBC. Volgens onderzoekers lijkt erfelijkheid een rol te spelen. Hebben je ouders regelmatig last van een brain freeze, dan is de kans groter dat jij die ook krijgt. Daarnaast vonden wetenschappers een opvallende link met migraine. Mensen die migraine hebben, blijken veel vaker en ook heftiger last te hebben van een brain freeze.
Volgens neurologen hoeft een brain freeze geen reden tot zorgen te zijn. Maar als je vaak last hebt van hevige hoofdpijn én regelmatig een brain freeze krijgt, kan het slim zijn om dat eens met de huisarts te bespreken.
Migraine komt veel vaker voor dan veel mensen denken. Ongeveer één op de zes vrouwen, één op de tien mannen en één op de elf kinderen heeft ermee te maken. Toch zoekt meer dan de helft van de mensen met migraine geen medische hulp.
Migraines beter begrijpen door brain freezes
Opvallend genoeg heeft brain freeze onderzoekers juist geholpen om migraine beter te begrijpen. Omdat de pijn makkelijk is op te wekken met iets kouds, gebruiken wetenschappers het al tientallen jaren om te onderzoeken hoe hoofdpijn ontstaat.
Daardoor weten artsen inmiddels veel meer over de rol van zenuwen en bloedvaten bij migraine. Die kennis heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.
Zo voorkom je een brain freeze
De oplossing is gelukkig simpel: eet of drink koude producten iets rustiger. Zo krijgt je gehemelte de tijd om op temperatuur te blijven.
Krijg je toch een brain freeze? Dan kan het helpen om je tong tegen je gehemelte te drukken of een slok van iets warms te nemen. Daardoor warmt het gehemelte sneller op en verdwijnt de pijn meestal binnen een halve minuut.
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