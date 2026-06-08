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Bladluizen nemen je tuin over? Deze natuurlijke vijanden lossen het probleem voor je op

Je loopt de deur uit, naar je fiets, pakt de handvatten vast en, gatver? Wat is dat plakkerige spul op je handvatten? Ja mensen, dat is wat bladluizen achterlaten. En dat is niet per se fijn. Net zoals dat het niet fijn is als je planten er mee vol zitten… Gelukkig kan je de natuur zélf gebruiken om een bladluisprobleem op te lossen.

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Want wist je dat bladluizen ook gewoon voedsel zijn voor andere dieren?

Bladluizen razendsnelle voortplanters

Bladluizen planten zich razendsnel voort. Vrouwtjes krijgen tientallen nakomelingen en zijn binnen een week alweer vruchtbaar. Vooral in de zomer kunnen ze uitgroeien tot een plaag, zeker bij droog en warm weer. Dat zie je vaak meteen terug aan je planten. Bladeren gaan krullen, verkleuren en worden plakkerig. Echt dodelijk is het meestal niet voor de plant, maar mooi wordt het er niet van.

Bladluizen zuigen sap uit jonge bladeren en scheiden daarbij een zoete, plakkerige stof uit: honingdauw. En daar zijn mieren dan weer gek op. Daarom zie je die twee vaak samen in je tuin.

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Natuurlijke vijanden doen het werk

Wie slim is, zet de natuur aan het werk, zo stelt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline. Bladluizen hebben namelijk genoeg vijanden: van lieveheersbeestjes tot oorwormen, kevers, wantsen en zelfs larven van bepaalde vliegen en wespen.

De echte ‘held’ in dit verhaal is de larve van het lieveheersbeestje. Die eet er met gemak meer dan 100 per dag. Ook vogels helpen mee en voeren bladluizen vaak aan hun jongen. Een tuin met bloemen, struiken en wat schuilplekjes helpt om die natuurlijke helpers aan te trekken.

Tip: op deze manier is je tuin goed voor de natuur.

Zelf ingrijpen? Dit kun je doen

Zijn er echt veel bladluizen? Dan kun je zelf ook aan de slag. Een harde straal water uit de tuinslang helpt vaak al om ze van de plant te spoelen. Herhaal dat een paar dagen. Ook kun je zwaar aangetaste bladeren weghalen of de luizen voorzichtig wegdrukken. Dat ruikt voor andere insecten aantrekkelijk, waardoor natuurlijke vijanden sneller op de plek afkomen.

Soms wordt een mild mengsel van water met groene zeep, afwasmiddel of een beetje azijn gebruikt. Let wel op: houd het altijd zwak, anders beschadig je de plant. Tot slot kun je zelfs larven van lieveheersbeestjes kopen en in je tuin uitzetten. Die zijn gewoon verkrijgbaar bij tuincentra en helpen snel om de populatie terug te dringen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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