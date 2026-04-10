Onderzoek: geef je mening als jongere en maak kans op een prijs

Wat jij denkt, is belangrijk. En is niet heerlijk om je ongezouten mening te geven? Zeker als je er een Bol.com-bon ter waarde van 50 euro mee kunt winnen. Dat is precies wat het je kan opleveren als je Het Grote Jongerenonderzoek invult.

Voor het tiende jaar op rij voeren Mediahuis, waar Metro deel vanuit maakt, en MediaTest Het Grote Jongerenonderzoek uit. Daarin onderzoeken ze onder meer wat jongeren vinden van de media in ons land, welke ze kennen, of ze Instagram of juist TikTok vaker gebruiken én wat voor effect dat op ze heeft. Deze resultaten van dit onderzoek zijn een goede graadmeter om te kijken wat er speelt binnen deze groep.

Er is wel een voorwaarde: je moet tussen de 15 en 35 jaar oud zijn. Het invullen duurt ongeveer 10 à 15 minuten. Je gegevens worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek, uitgevoerd door MediaTest. Je kunt het onderzoek hier invullen. Doe dat vóór 19 april 2026.

Uit het Grote Jongerenonderzoek komen vaak interessante resultaten. Zo gaf in 2023 meer dan de helft van de jongeren aan verslaafd te zijn aan social media. Daarnaast bleek ook dat dat een flinke impact op ze heeft: ze voelen zich regelmatig down als ze social media gebruiken. Jongeren beoordeelden hun gezondheid dat jaar gemiddeld met een 6,9. Dat cijfer is hard aan het dalen. In 2020 gaven jongeren hun gezondheid nog een 7,6.

