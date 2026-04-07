Olivier (37) in Burenruzies: ‘De buren laten hun hond ’s nachts urenlang alleen en hij blaft constant’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Olivier (37) over hoe de nieuwe hond van zijn buren zijn nachtrust volledig verwoest.

Olivier (37): „Sinds een paar maanden hebben onze buren een hond. In het begin dachten we: schattig. Maar al snel bleek dat de hond ’s nachts urenlang alleen wordt gelaten, omdat mijn buren allebei nachtdiensten draaien.

En dat betekent één ding: constant geblaf. Echt urenlang. Soms van 22.30 uur tot ver in de vroege ochtend. Het geblaf is hard en onafgebroken. Het galmt door het hele appartementencomplex en het is eigenlijk echt heel zielig voor die hond.

Begripvol blijven

In het begin probeerden we begripvol te blijven. Het is een pup, die moet leren alleen te zijn, dachten we. We hebben de buren er na een paar dagen ook op aangesproken. Ze wisten niet dat de hond in de nachten voor zoveel overlast zorgde. Ze beloofden met een passende oplossing te komen. Wij dachten dat ze de hond misschien in de nachten bij familie of vrienden zouden onderbrengen en hadden er dan ook volop vertrouwen in.

Maar maanden later is er nog niets veranderd. Als zij nachtdiensten hebben, blaft de hond bijna constant. Soms lig je net te slapen en dan begint het weer. Je hoort het door de muren en door het plafond. Het haalt mijn hele slaapritme onderuit.

Machteloos voelen in eigen huis

We hebben inmiddels alles geprobeerd om het geblaf zelf minder te horen. Denk aan oordoppen, white noise en de ramen dichthouden, maar alsnog horen we het. Op een gegeven moment voel je je machteloos in je eigen huis. Ik wil niet klagen en ik wil de buren niet lastigvallen, maar ik merk tegelijkertijd dat de stress en frustratie langzaam toenemen.

Het meest frustrerende is dat de buren er eigenlijk geen realistisch idee van lijken te hebben hoeveel overlast hun hond veroorzaakt. Als we het aankaarten, krijgen we steeds hetzelfde antwoord: ‘Het is normaal, hij moet wennen en het komt wel goed.’ Maar het is nu maanden later en er is nog steeds geen verbetering. Het doet iets met je. Je voelt je niet op je gemak in je eigen huis, zelfs niet overdag, omdat je weet dat je nachtrust telkens wordt verstoord.

Oplossing vinden

We hopen dat er binnenkort toch echt een moment komt waarop de buren een oplossing vinden, want zo kan het echt niet langer. Je huis moet een plek zijn waar je tot rust komt, niet een plek waar je ’s nachts wakker ligt door het geblaf van de nieuwe hond van je buren.”

John Reid van De Rijdende Rechter reageert

Rechter John Reid – bekend van het tv-programma De Rijdende Rechter – reageert op bovenstaand probleem: „Een ’s nachts eindeloos blaffende hond is onacceptabel. Een goede relatie met de buren is ontzettend belangrijk, dat weet ik. Maar dit hoef je niet te pikken.

Je hoeft daar niet boos over te worden, als de buren niet ingrijpen, kun je gewoon de politie bellen hierover. Het gaat ook over het welzijn van de hond, die duidelijk van slag is.

Veel gemeentes hebben trouwens een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die hinder door huisdieren verbiedt. Zie bijvoorbeeld de APV van Amsterdam waar in artikel 2.18A staat dat degene die een woning in gebruik heeft, ervoor zorgt dat vanuit die woning geen ‘ernstige en herhaaldelijke hinder’ wordt veroorzaakt voor omwonenden, en dat dit ook voor huisdieren geldt. Bij overtreding kan de burgemeester maatregelen eisen op straffe van een dwangsom.”

Vorige week

Vorige week vertelde Amber (35) hoe haar nachtrust compleet verdween toen er een gezin met vier kinderen boven haar kwam wonen. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Ellen reageerde met: „Ik zou ook knettergek worden. Ik heb ooit studenten boven mij gehad die tot 03.00 uur aan het feesten waren, terwijl mijn wekker om 05.30 uur ging.” Een andere lezer, Saskia, zei hierop: „Die koters maken thuis de dienst uit. Pa en ma kunnen ze vast niet aan.”

