Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mathieu (32) in Opgebiecht: ‘Na die inbraak loog ik tegen de verzekering’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat we liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Mathieu (32) loog tegen de verzekeraar over zijn inboedel.

Mathieu: „Tijdens mijn vakantie was er bij me ingebroken – ik wist het omdat mijn buurman belde, die de planten water kwam geven. Twee weken later was ik pas thuis, mijn raam afgetimmerd met hout en de politie al over de vloer geweest om braaksporen te bekijken. Alsof zich een film in mijn huis had afgespeeld die ik niet had gezien, een supervreemde gewaarwording.

Peperdure reparatie

Ik merkte het natuurlijk wel. Mijn televisie was weg, mijn iPad, de printer… En ook een paar hele suffe dingen, zoals truien van een bepaald merk. Daar ben ik nog steeds over verbaasd, want zo’n duur merk was het niet. Waarom jat je in vredesnaam een trui? En verder nog een waardeloos beeldje, een souvenir dat ik meenam uit Azië. Emotionele waarde had het wel, dus ik mis het wel, maar de inbreker had er drie keer niks aan.

Naast wat er gestolen was, was er ook gewoon schade. De baksteen waarmee ze de ruit hadden ingegooid had niet alleen het raam geraakt, maar ook de vloer en het kozijn beschadigd. Het was niet erg genoeg om alles te vervangen, maar ik kon het niet bepaald netjes wegwerken. Elke reparatie zou half werk zijn, de kosten peperduur – en naar rato krijg je weinig vergoed.

Bekaaid vanaf

Want ja, toen begon ook het gedoe met de verzekering. Ik moest alle gestolen spullen opgeven, bonnetjes zoeken (die ik natuurlijk niet meer had), schattingen maken. En vervolgens kreeg ik te horen dat enkel de dagwaarde werd vergoed. Mijn vijf jaar oude televisie van 1500 euro? Die was volgens de verzekering nu nog zo’n 900 euro waard. Daar kun je dus geen vergelijkbare nieuwe voor kopen. Hetzelfde gold voor andere, gestolen spullen. Het voelde echt alsof ik er bekaaid vanaf kwam.

Ik vond het ook zó scheef. Dan heb je een inbraak met schade, buíten jouw schuld om, maar moet je uiteindelijk zelf bijleggen om weer een beetje op hetzelfde niveau te komen. Dus toen heb ik iets gedaan wat eigenlijk niet mag.

Contant geld

Ik wist dat ik ook verzekerd was voor contant geld in huis, tot een bepaald bedrag. En ik had inderdaad weleens cash liggen, maar lang niet zoveel als ik heb opgegeven, namelijk 2000 euro. In mijn aangifte en bij de verzekering heb ik gezegd dat dat geld óók was meegenomen. Niemand die het immers kan controleren – het is contant geld en lag ergens verstopt, en nu is het weg.

En ja, al snel hoorde ik dat dat bedrag zou worden vergoed. Ik voelde een klein beetje euforie toen ik dat hoorde. Alsof ik het verschil compenseerde van alles dat lager werd uitgekeerd dan het in mijn hoofd ‘waard’ was. Natuurlijk weet ik dat het niet chic is, en dat ik de regels overtreed. Maar ik kan me niet voorstellen dat anderen dit niet doen. Eerlijk gezegd lig ik er dus niet wakker van. Ik hang het alleen niet aan de grote klok.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meld je aan voor Opgebiecht Wil je ook (anoniem) meedoen aan Opgebiecht van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties