Maaike (34): ‘Ik vind het verschrikkelijk dat mijn schoonvader me altijd op mijn mond kust’

Maaike is gelukkig met haar partner en schoonfamilie. Ze zijn warm, betrokken en staan altijd voor haar klaar. Toch is er één ding waar ze zich al jaren ongemakkelijk bij voelt, iets wat voor de rest van de familie heel normaal lijkt, maar voor haar absoluut niet: haar schoonvader geeft haar altijd een kus op haar mond.

„Mijn vriend en ik zijn nu vijf jaar samen en we hebben een zoontje van twee. Zijn familie is echt lief, ik kan het goed met ze vinden. Mijn schoonmoeder is een schat en mijn schoonvader ook. Het zijn warme mensen, altijd gezellig en altijd betrokken. Dus het voelt ook extra lastig om dit te zeggen, maar er is één ding waar ik me gewoon niet prettig bij voel.

Kus op de mond van schoonvader

Mijn schoonvader kust iedereen binnen de familie op de mond. Als hij binnenkomt: kus op de mond. Als hij weggaat: kus op de mond. Bij zijn dochter, bij zijn zoons en dus ook bij mij. Voor hem is dat de normaalste zaak van de wereld, maar voor mij absoluut niet.

De eerste keer dat het gebeurde, was ik echt verrast. Ik dacht nog: oké, misschien schoot hij uit. Maar nee, het is gewoon hoe hij is. Elke keer weer. En elke keer denk ik: oh nee, daar gaan we weer. Dan zie ik hem al aankomen en weet ik precies wat er gaat gebeuren.

Ongemakkelijk

Ik vind het gewoon ongemakkelijk. Het is niet mijn vader, het is mijn schoonvader. En hoe lief hij ook is, voor mij hoort dat niet. Ik ben er ook niet mee opgegroeid. Bij ons thuis gaven we een knuffel of een kus op de wang, maar dit, dit voelt gewoon niet goed voor mij.

Ik heb het een keer voorzichtig geprobeerd aan te kaarten. Niet direct van: ‘Ik wil dit niet meer’, maar meer zo van: ‘Goh, het is eigenlijk best bijzonder dat jullie elkaar allemaal op de mond kussen.’ Maar dat werd meteen weggewuifd. Hij zei: ‘Hoezo bijzonder? Dat is toch heel normaal?’ En daarmee was het gesprek eigenlijk klaar.

Vriend is ermee opgegroeid

Mijn vriend snapt het ook niet echt. Voor hem is het zo normaal, hij is ermee opgegroeid. Dus als ik zeg dat ik het ongemakkelijk vind, kijkt hij me een beetje aan van: ‘Maar waarom dan?’ Alsof ik degene ben die moeilijk doet.

En dat maakt het lastig, want ik wil geen gedoe. Ik wil de sfeer goed houden, zeker omdat we elkaar regelmatig zien en omdat ze zo betrokken zijn bij ons kind. Maar ondertussen sta ik daar elke keer weer met dat gevoel van: ik wil dit eigenlijk niet.

Gedrag schoonvader niet prettig

Soms probeer ik het te ontwijken, een beetje mijn hoofd draaien en snel een knuffel geven in plaats van een kus. Maar dat lukt niet altijd. En elke keer denk ik weer: waarom zeg ik hier niets van? Waarom laat ik dit gebeuren terwijl ik me er niet prettig bij voel?

Het is zo’n klein moment, maar het blijft toch hangen. Omdat het iets is wat voor mij een grens raakt. En ik weet dat hij het niet verkeerd bedoelt, echt niet. Maar dat maakt het voor mij niet minder ongemakkelijk. Ik wil gewoon dat hij begrijpt dat niet iedereen dit normaal vindt. En dat het ook oké is om daarin rekening te houden met mij.”

👇 Wat kun je doen als een gewoonte binnen je schoonfamilie voor jou ongemakkelijk voelt, zoals lichamelijk contact? Ook al is iets voor een ander ‘normaal’, jouw gevoel is een duidelijke grens en die mag je serieus nemen. Het helpt om eerst voor jezelf helder te hebben wat je wel en niet prettig vindt, zodat je dat rustig kunt aangeven zonder het groter of zwaarder te maken dan nodig. Je kunt bijvoorbeeld op een luchtige maar duidelijke manier een alternatief aanbieden, zoals: ‘Ik ben meer van de knuffel/hand geven’. Zo kun je je grens bewaken zonder de ander direct af te wijzen. Bespreek het daarnaast ook met je partner, zodat die je kan steunen en eventueel kan helpen om het binnen de familie bespreekbaar te maken. Het gaat er niet om iemand te veranderen, maar om ruimte te creëren waarin jij je ook comfortabel en gerespecteerd voelt.

