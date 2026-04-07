Lenteschoonmaak maakt je gelukkiger: één uur per week kan al groot effect hebben

Wie naar buiten kijkt, merkt het vandaag meteen: het is lente. De lente staat voor een frisse start, toch? Dat geldt niet alleen voor de natuur: ook je huis en je hoofd kunnen een opfrisbeurt gebruiken. Tijd voor een lenteschoonmaak dus!

En wist je dat een lenteschoonmaak niet alleen een opgeruimd huis tot gevolg heeft, maar ook goed is voor je mentale en fysieke gezondheid?

Lenteschoonmaak heeft voordelen

Schoonmaken geeft mensen een gevoel van controle over hun omgeving. Dat vermindert stress en verhoogt je productiviteit.

Onderzoek toont aan dat één uur schoonmaken per week al kan leiden tot een geluksboost van 53 procent. Taken zoals stofzuigen, strijken of tuinieren verbranden bovendien tussen de 150 en 300 calorieën per uur.

Mentale en fysieke voordelen van schoonmaken

Maar een lenteschoonmaak helpt niet alleen fysiek, het geeft ook ruimte in je hoofd. Door rommel op te ruimen, laat je negatieve energie, oude spijt en mentale ballast los.

Dat verhoogt je zelfvertrouwen en maakt het makkelijker om veranderingen door te voeren.

Opgeruimd huis = opgeruimd hoofd

Een opgeruimd huis kan ook je concentratie verbeteren. We hebben ons allemaal weleens proberen te focussen in een rommelig huis. Ja, dan zijn er tientallen dingen die je afleiden, toch?

Onderzoek van Princeton Neuroscience Institute bevestigt dat: een rommelige omgeving blijkt stress en afleiding te vergroten. Schoonmaken zorgt voor overzicht en geeft je een gevoel van controle over je omgeving, wat stress vermindert en de productiviteit verhoogt.

Goed voor je lichamen

Naast mentale voordelen is schoonmaken ook goed voor je lijf. Huishoudelijke taken zoals stofzuigen, strijken of tuinieren tellen als beweging en helpen calorieën te verbranden. Zo combineer je een opgeruimd huis met een gezonde activiteit.

Met andere woorden: een lenteschoonmaak doet meer dan alleen je huis laten glimmen. Het kan je gelukkiger, gezonder en minder gestrest maken.

