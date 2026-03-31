Zestigers kiezen steeds vaker voor een relatie zonder samenwonen

Daten, een relatie krijgen én dan uiteindelijk samenwonen… Het is toch een beetje het traditionele pad dat je bewandelt als je iemand ontmoet. Maar toch hoeft dat samenwonen niet voor iedereen. Sterker nog, het aantal zestigers dat een relatie heeft, maar juist níét samenwoont, neemt toe.

Waar in 2014 nog 76 procent van de zestigers samenwoonde, is dat in 2024 gedaald naar 70 procent, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

LAT-relatie

Een relatie hebben, maar niet samenwonen, wordt ook wel een LAT-relatie genoemd. Bij een LAT-relatie (Living Apart Together) hebben partners wel een relatie, maar wonen ze bewust in twee verschillende huizen.

In 2024 had ongeveer 5 procent van de zestigers een LAT-relatie, tegenover 3 procent tien jaar eerder. Ook onder zeventigers komt deze relatievorm voor, al blijft het aandeel daar lager, met zo’n 3 procent.

Zestigers vaker gescheiden dan vroeger

Volgens het CBS komt de toename door verschillende ontwikkelingen. Zo zijn zestigers vaker gescheiden dan vroeger en kiezen zij er na een scheiding vaker voor om niet opnieuw te gaan samenwonen.

Daarnaast speelt zelfstandigheid een rol: veel mensen op latere leeftijd hebben hun eigen leven, woning en routines opgebouwd en willen die vrijheid behouden, terwijl ze wel een relatie hebben.

Ook jongeren kiezen vaker voor een LAT-relatie

Niet alleen zestigers kiezen vaker voor een LAT-relatie, ook bij jongeren komt deze relatievorm steeds vaker voor. In 2024 had bijna 21 procent van de volwassenen tot 30 jaar een relatie zonder samen te wonen. Daarbij speelt mee dat veel jongeren nog thuis wonen.

Begin dit jaar bleek uit andere cijfers van het CBS dat sinds de invoering van het leenstelsel studenten steeds later op kamers gaan. Steeds meer hbo- en wo-studenten blijven zelfs hun hele studieperiode thuis wonen. Mannen blijven bovendien langer bij hun ouders wonen dan vrouwen. Naast het leenstelsel speelt ook de woningnood een belangrijke rol.

Want ook al wil je wel samenwonen, blijft een huis vinden een moeilijke klus. Er is momenteel een tekort aan 400.000 woningen en daarmee staan we in Nederland voor een enorme opgave. De gemiddelde huizenprijs is opgelopen tot bijna 500.000 euro.

