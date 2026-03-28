Val je altijd in slaap tijdens films of series? Hier kan dat door komen

Je ploft met een dekentje op de bank voor een film of serie en voor je het weet ben je weggezakt. Volgens experts zijn er meerdere redenen waarom je juist voor de tv zo makkelijk in slaap valt.

Tv-kijken blijkt precies de juiste mix van ontspanning en weinig prikkels.

Waarom val je in slaap tijdens films of series?

Er zijn verschillende oorzaken voor in slaap vallen voor de tv, vertellen experts aan HuffPost. Allereerst is het zo dat als je tv of films kijkt, je dat doorgaans doet in een omgeving die slaperigheid bevordert – bijvoorbeeld omdat je ligt of omdat het donker is. Ook het moment speelt een rol: ’s avonds na een lange werkdag is je slaapbehoefte het grootst.

Ook kan het een gebrek aan stimulatie zijn. Tv of een film kijken is volgens dr. Molly Atwood een activiteit met weinig prikkels. Een reden dat mensen normaal gesproken niet kunnen slapen is dat ze hun gedachten niet kunnen uitzetten. Dat lukt tijdens een film of serie doorgaans juist wel. De aandacht is bij het scherm, niet bij eventuele zorgen.

Ochtendmensen

Verder zal het niemand verbazen dat ochtendmensen ’s avonds vaker in slaap vallen dan avondmensen. Die zijn van nature ’s ochtends alert en ’s avonds vermoeid. Hun lichaam geeft dan signalen af dat het tijd is om naar bed te gaan.

Ook is de kans groter dat je in slaap valt als je iets kijkt dat je al eerder hebt gezien. „Ons zenuwstelsel is dan extreem kalm en ontspannen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld tijdens een actiefilm of een horrorfilm”, zegt Atwood. Omdat je niet goed hoeft op te letten, val je eerder in slaap.

Groot deel van bevolking heeft een slaaptekort

Tot slot heeft een groot deel van de bevolking een slaaptekort. Een op de twee Nederlanders slaapt slecht. Zij slapen óf niet lang genoeg, óf krijgen niet genoeg slaap van goede kwaliteit. En dan is de kans groter dat je ’s avonds voor de tv wegdommelt.

💤 Hoelang moet je slapen? De meeste volwassenen hebben 7 tot 9 uur slaap per nacht nodig, maar de exacte behoefte verschilt per persoon. Kinderen en tieners hebben meer slaap nodig dan ouderen. Wie niet genoeg slaapt, heeft een hoger risico op gewichtstoename, type 2-diabetes, hartziekten, depressie en angsten.

Als je af en toe in slaap valt, hoef je je geen zorgen te maken. Maar als dat altijd gebeurt, is het geen slecht idee om je slaappatroon eens onder de loep te leggen. Atwood: „Als je rechtop zit, de lichten aan zijn, je naar een boeiende film kijkt en je jezelf nog steeds niet wakker kunt houden, dan is dat misschien eerder zoiets van: ‘Oké, ik moet eens goed kijken hoeveel slaap ik in totaal krijg’.” Als je ’s avonds juist wakker kunt blijven tijdens series of films, duidt dat volgens Walia over het algemeen op een goede slaapgezondheid.

