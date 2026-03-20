Diane (45) in Opgebiecht: ‘Ik smul van de scheiding van mijn buren’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat we liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Diane (45) smult van de scheiding van haar buren.

Diane: „Heel chic is het niet, dat ik stiekem smul van de scheiding van mijn buren. Scheidingen zijn verdrietig, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Ik ben ook echt geen harteloos mens, al zullen anderen misschien hun wenkbrauwen optrekken bij dit verhaal. Maar in sommige gevallen voelt het ook een beetje als karma. Zoals nu.

Geen geweldige verstandhouding

Mijn buurman en ik hebben namelijk al jaren geen geweldige verstandhouding. Dat begon klein: harde muziek in de tuin op doordeweekse avonden, waar ik iets van zei. Vervolgens hadden we discussies over parkeren – we hebben geen eigen plekken, maar hij klaagde altijd als ik voor zijn deur stond, op ‘zijn plek’. Maar ja, als de hele straat vol is, dan heb ik ook geen zin om drie blokken verderop te parkeren.

En dan waren er nog de ruzies bij hun thuis, die hoorde je ook zonder moeite. In de tuin, met de deuren open, vaak op standje ‘de buurt kan meegenieten’. Soms was het tussen hem en zijn vrouw, soms tussen hem en de kinderen. Het waren geen gezellige meningsverschillen, het ging er vrij luidruchtig en ordinair aan toe.

Afgelopen zomer begon me echter iets op te vallen. De toon van die ruzies was anders. Waar hij vooral luid was, klonk zij moe, of zo – ik weet niet hoe ik het anders kan omschrijven. Niet boos, niet hysterisch, maar gewoon ‘op’. Alsof ze er helemaal klaar mee was.

Stille transformatie

Ik volg haar ook op Instagram. We voegden elkaar toe toen we hier net kwamen wonen en de relatie nog goed was, en sindsdien heb ik haar nooit ontvolgd. Maar goed, daar zag ik dus al dat ze steeds vaker weg was: etentjes met vriendinnen, veel sporten, naar de kapper, weekendjes weg. Een soort stille transformatie, alsof ze langzaam een nieuw leven aan het opbouwen was.

Dat bleek. Toen ik begin dit jaar via haar Instagram Stories zag dat ze uit elkaar gingen, was ik niet eens zo verbaasd. Nou ja, een beetje misschien – vooral omdat ze blijkbaar al vertrokken was én een nieuw huurhuis had. Dat had ik echt niet meegekregen. Maar goed, het was winter, dan leef je toch wat meer binnen.

‘Eindelijk vrij’

Nu het eenmaal bekend is, deelt ze er ook vrij open over. Posts over dat ze ‘eindelijk vrij’ is. Quotes die nét dubbelzinnig genoeg zijn om te weten dat ze over hem gaan. Dat ze beter af is zonder hem. En mijn buurman? Die zie ik de laatste weken opvallend weinig.

Nogmaals: een scheiding is geen feest. Zeker niet voor een gezin. Maar ik kan niet ontkennen dat het voor mij ergens ook als een opluchting voelt. Deze man heeft me de afgelopen jaren zo vaak het bloed onder mijn nagels vandaan gehaald, dat ik eerlijk gezegd niet rouwig ben om deze ontwikkeling.

Wat er nu gaat gebeuren, weet ik niet. Maar ik hóóp natuurlijk dat ze de toko te koop zetten. Zodat we allemaal met een frisse start kunnen beginnen. Dat zou voor mij de ultieme zomer zijn.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

