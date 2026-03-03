Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek bevestigt: je dagelijkse kop koffie maakt je écht gelukkiger

Goed nieuws voor koffieliefhebbers: wetenschappers hebben opnieuw aanwijzingen gevonden dat je dagelijkse kop koffie (of thee, want daar zit ook cafeïne in natuurlijk!) je humeur daadwerkelijk kan verbeteren. Vooral in de eerste uren na het opstaan lijkt het effect het grootst.

Dat blijkt uit een studie van Bielefeld Universiteit en de Universiteit van Warwick, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.

Grootschalig onderzoek onder jongvolwassen

De wetenschappers voerden verschillende onderzoekers uit. In totaal deden 236 jongvolwassenen (18 tot 29 jaar) mee, die gedurende twee tot vier weken meerdere keren per dag korte vragenlijsten op hun telefoon invulden.

De deelnemers rapporteerden onder meer:

Of ze in de afgelopen 90 minuten cafeïne hadden gedronken

Hoe blij, enthousiast of somber ze zich voelden

Hoe moe ze waren

Of ze alleen waren of in gezelschap

Hoe ze hadden geslapen

Op basis van duizenden meetmomenten zagen de onderzoekers een duidelijk patroon: na het drinken van koffie of thee voelden mensen zich gemiddeld gelukkiger.

☕️ Grootste effect is in de ochtend De timing van wanneer de deelnemers koffie dronken bleek cruciaal. Het positieve effect op het humeur was het sterkst in de eerste tweeënhalf uur na het wakker worden. Later op de dag nam dat effect af, om in de late avond licht toe te nemen. Over de timing van het drinken van koffie heeft Metro al eerder geschreven. Want de timing blijkt altijd cruciaal, ook voor andere effecten van alleen vrolijker worden. Wist je bijvoorbeeld dat het drinken van sterke koffie direct na een slechte nacht slaap je bloedsuikerspiegel in de loop van de dag kan beïnvloeden?

Dit gebeurt er in je brein

Maar wáárom voelen we ons beter dan na een kop koffie? Volgens hoogleraar Anu Realo van de Universiteit van Warwick blokkeert cafeïne de adenosinereceptoren in de hersenen. Daardoor neemt de dopamine-activiteit toe in hersengebieden die betrokken zijn bij stemming en alertheid.

Een andere verklaring is lichte ontwenningsreactie. Zelfs matige koffiedrinkers kunnen ’s nachts milde ontwenningsverschijnselen ervaren. Die verdwijnen zodra de eerste kop wordt gedronken, wat het gevoel van een boost kan versterken.

Koffie, koffie en nog eens koffie

Over koffie heeft Metro heeft er al het nodige over geschreven. Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel kopjes koffie je mag drinken op een dag? Of je koffie in de ochtend gezond is? Of waarom je na koffie naar de wc moet voor de grote boodschap. En ben je bekend met een cafeïnecrash?

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties