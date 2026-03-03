Onderzoek bevestigt: je dagelijkse kop koffie maakt je écht gelukkiger
Goed nieuws voor koffieliefhebbers: wetenschappers hebben opnieuw aanwijzingen gevonden dat je dagelijkse kop koffie (of thee, want daar zit ook cafeïne in natuurlijk!) je humeur daadwerkelijk kan verbeteren. Vooral in de eerste uren na het opstaan lijkt het effect het grootst.
Dat blijkt uit een studie van Bielefeld Universiteit en de Universiteit van Warwick, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.
Grootschalig onderzoek onder jongvolwassen
De wetenschappers voerden verschillende onderzoekers uit. In totaal deden 236 jongvolwassenen (18 tot 29 jaar) mee, die gedurende twee tot vier weken meerdere keren per dag korte vragenlijsten op hun telefoon invulden.
De deelnemers rapporteerden onder meer:
- Of ze in de afgelopen 90 minuten cafeïne hadden gedronken
- Hoe blij, enthousiast of somber ze zich voelden
- Hoe moe ze waren
- Of ze alleen waren of in gezelschap
- Hoe ze hadden geslapen
Op basis van duizenden meetmomenten zagen de onderzoekers een duidelijk patroon: na het drinken van koffie of thee voelden mensen zich gemiddeld gelukkiger.
Dit gebeurt er in je brein
Maar wáárom voelen we ons beter dan na een kop koffie? Volgens hoogleraar Anu Realo van de Universiteit van Warwick blokkeert cafeïne de adenosinereceptoren in de hersenen. Daardoor neemt de dopamine-activiteit toe in hersengebieden die betrokken zijn bij stemming en alertheid.
Een andere verklaring is lichte ontwenningsreactie. Zelfs matige koffiedrinkers kunnen ’s nachts milde ontwenningsverschijnselen ervaren. Die verdwijnen zodra de eerste kop wordt gedronken, wat het gevoel van een boost kan versterken.
Koffie, koffie en nog eens koffie
