Onderzoek: één glas wijn per dag zorgt al voor meer verborgen buikvet

Er wordt weleens gezegd dat één glas wijn per avond weinig kwaad kan. Maar is dat wel echt zo? Wetenschappers besloten er onderzoek naar te doen en komen met een opvallende conclusie. Dat glaasje wijn per dag blijkt namelijk grote invloed te hebben op je buikvet.

Voor het onderzoek werden bijna 6000 volwassenen tussen de 25 en 75 jaar uit de Oxford Biobank ondervraagd. Alcohol kan ook de kans op een beroerte verhogen. Meer daarover zie je in de video hierboven.

Eén glas wijn per dag

De deelnemers werd gevraagd hoeveel alcohol ze per week dronken, gemeten in standaard Britse eenheden, waarbij één eenheid gelijk is aan 8 gram pure alcohol. Degenen die het minst dronken, consumeerden tot vier eenheden per week – wat neerkomt op twee glazen standaardwijn per week. Daarnaast waren er ook nog mannen die tussen de 17 en 98 eenheden alcohol per week dronken en vrouwen die tussen de 10 en 50 eenheden per week dronken. In het dagelijks leven komen 17 eenheden per week overeen met ongeveer zes glazen wijn, wat neerkomt op ongeveer één drankje per dag.

Vervolgens ondergingen de deelnemers gedetailleerde lichaamsscans om te zien hoe vet in het lichaam werd opgeslagen. Deze scans, ook wel bekend als DEXA-scans, zijn een soort röntgenfoto’s die een nauwkeurige analyse kunnen geven van de belangrijkste componenten van het lichaam, namelijk vet, spier en botten. Vooral visceraal vet is zorgwekkend, omdat het vitale organen zoals de lever en alvleesklier omringt. Het is veel schadelijker dan het zachtere vet onder de huid en wordt sterk in verband gebracht met hart- en vaatziekten en diabetes.

Visceraal vet

De scans toonden aan dat naarmate de alcoholinname toenam, ook het aandeel visceraal vet toenam. Dat verband bleef bestaan, zelfs na correctie voor leeftijd, roken, lichaamsbeweging, sociale achtergrond en totale lichaamsvetmassa. Mannen in de groep met de hoogste alcoholconsumptie hadden tot 13,5 procent meer visceraal vet dan degenen die het minst dronken. Bij vrouwen in de hoogste groep was dit zelfs 17 procent meer. Opvallend genoeg lieten standaardmetingen van de tailleomvang dit vaak niet zien, waardoor veel mensen gezond uitzien, terwijl ze eigenlijk een verborgen risico lopen.

Ook zichtbaar bij lichtere drinkers

Opvallend is dat dit effect niet alleen zichtbaar was bij zware drinkers. Ook mannen en vrouwen die gemiddeld rond één glas alcohol per dag dronken, hadden al aantoonbaar meer visceraal vet dan de groep die hooguit twee glazen per week consumeerde. Het gaat dus niet alleen om excessief drinken: ook een dagelijkse gewoonte lijkt invloed te hebben op waar je lichaam vet opslaat.

Twee glazen alcohol minder per week kan duizenden kankerdiagnoses schelen.

