Eén uur minder social media per dag maakt jongeren minder eenzaam

Het is al langer bekend dat sociale media niet altijd even goed is voor je mentale gezondheid. En overmatig gebruik van social media is voor niemand heel gezond. Maar volgens een nieuw onderzoek zou het goed zijn voor jongeren die worstelen met somberheid of angstklachten om hun gebruik van social media te beperken tot maximaal een uur per dag.

Hierdoor zouden ze zich minder eenzaam voelen, blijkt uit het onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Affective Disorders. De studie laat zien dat een relatief kleine aanpassing in schermtijd al effect kan hebben op het gevoel van sociale verbondenheid.

Simpele ingreep, maar met een duidelijk effect

De onderzoekers volgden ruim 200 jongeren tussen de 17 en 25 jaar, allemaal met klachten als angst of depressie én een dagelijks socialmediagebruik van minimaal twee uur. Zij werden in twee verschillende groepen verdeeld: één groep mocht social media blijven gebruiken zoals normaal, de andere groep moest het gebruik beperken tot maximaal één uur per dag.

Na drie weken aan onderzoek bleek dat de groep die minder op social media mocht zitten, zich aantoonbaar minder eenzaam voelde. Bij de andere groep veranderde er vrijwel niets.

Waarom minder scrollen helpt

Tijd speelt dus een belangrijke rol, zo concluderen de onderzoekers. Uren op social media gaan vaak ten koste van echte sociale contacten.

Onderzoeker Gary Goldfield van de Universiteit van Ottawa, Canada, legt uit dat online contact geen volwaardige vervanging is voor face-to-face interactie. Minder schermtijd betekent simpelweg meer ruimte voor contact met vrienden en familie in het echte leven.

Maar dat is niet de enige factor. Volgens de onderzoekers speelt ook het constante vergelijken met anderen een grote rol.

Op social media zien gebruikers vooral de ‘beste momenten’ van anderen, wat kan leiden tot gevoelens van onzekerheid of tekortschieten. Ook al zijn veel van deze ‘beste momenten’ enkel een highlight reel van mensen. Weinig mensen zullen zich namelijk huilend posten, of delen dat ze een off day hebben.

Geldt voor zowel mannen als vrouwen

Tussen mannen en vrouwen zagen de onderzoekers geen verschil: iedereen profiteerde ongeveer evenveel van minder schermtijd. Dat is opvallend, stellen de onderzoekers, omdat eerdere studies soms suggereerden dat vooral meisjes gevoeliger zijn voor de negatieve effecten van social media.

Minderen met social media klinkt makkelijk, maar in een wereld waarin we zo verweven zijn met onze smartphone, is dat best een uitdaging. Metro deelde eerder al tips van experts om je schermgebruik – dat voor Nederlanders gemiddeld 9 uur per dag is – te verminderen.

