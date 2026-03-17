Nieuwe Chinese webshop opent de deuren: wat is Joybuy?

Er is wéér een nieuwe webwinkel uit China bij: Joybuy. De webshop valt onder JD.com, de grootste retailer van China, en wil de strijd aangaan met Bol en Amazon.

Van wasverzachter tot oordopjes en beddengoed: Joybuy verkoopt spullen in uiteenlopende categorieën als technologie, huishoudelijke apparaten, beauty, wonen en boodschappen.

JD.com probeerde het al eens eerder in Nederland, met de webwinkel Ochama. Maar echt succesvol was dat niet en afgelopen zomer werd het omgedoopt tot Joybuy. De webwinkel werd deze maand officieel gelanceerd in Europa en is naast Nederland actief in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg.

Joybuy belooft bezorging op zelfde dag

Voor de bezorging werkt Joybuy met JoyExpress, de eigen express-bezorgdienst. De webshop belooft ‘same day delivery’ in de Randstad en Noord-Brabant. Als je voor 11.00 uur bestelt, wordt je pakketje dezelfde dag nog geleverd. Bestel je na 11.00 uur, maar vóór 23.00 uur, dan heb je het de volgende dag in huis.

Joybuy heeft vier distributiecentra in Nederland, in Berkel en Rodenrijs en Waddinxveen. Daarmee onderscheidt Joybuy zich van andere Chinese websites als Temu, AliExpress en Shein. Omdat de distributiecentra van die webshops in China gevestigd zijn, hebben zij lange bezorgtijden.

Kritiek op Chinese webshops

De afgelopen jaren is er veel kritiek op Chinese websops, onder meer om de twijfelachtige kwaliteit, privacyschending en onveilige producten. In 2024 kwam maar liefst 91 procent van alle bestellingen buiten de EU met een waarde van minder dan 150 euro uit China.



Gregor Vuylsteke, die verantwoordelijk wordt voor onder meer de beautyproducten, zegt tegen het AD dat Joybuy niet hetzelfde is als bijvoorbeeld Temu: „We werken met grote A-merken, zowel internationaal als Europees. We hebben mensen die in Nederland werken, we betalen hier belasting en voldoen aan alle Europese en Nederlandse wetgeving.”

💶 Douaneheffingen in China Sinds begin dit jaar zijn producten met een waarde van minder dan 150 euro niet meer vrijgesteld van invoerrechten. Volgens EU-ministers leidde de vorige regeling tot oneerlijke concurrentie voor Europese verkopers en veroorzaakte het ook milieuproblemen. Door producten van buiten de EU 17 procent duurder te maken, hopen ze dat mensen daar minder snel spullen zullen bestellen.

Zorgen om snelle bezorgservice

Wel zijn er zorgen over de supersnelle bezorgservice. Zo zegt Pieter Beuzenberg van vakbond FNV Transport & Logistiek tegen EenVandaag dat „de werkdruk al gigantisch toeneemt in de pakketbranche”. „Het vervelende is, als er weer een concurrent op de markt komt die zelfs dezelfde dag wil bezorgen, dan wordt het alleen maar lastiger voor de werknemers.”

Er is volgens hem al veel te veel werkdruk. „Ze krijgen eigenlijk te veel pakketten mee van wat ze op een dag kunnen bezorgen.” Vooral in de steden wordt het volgens hem moeilijker, omdat er daar minder parkeerruimte is.

