Stephén (38) in Burenruzies: ‘De papegaai van mijn buren schreeuwt de hele dag door’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Stephén (38) over hoe de papegaai van zijn buren zijn leven een stuk moeilijker maakt.

Stephén (38): „Het is echt een prachtig dier om te zien, daar niet van. Grote veren, felle kleuren, echt indrukwekkend. De eerste keer dat ik de papegaai zag, dacht ik zelfs nog: wat bijzonder dat ze zo’n dier hebben. Maar al vrij snel merkte ik dat er ook een andere kant aan zat.

Constant geluid

Die papegaai schreeuwt namelijk de hele dag door. En dan bedoel ik niet een beetje geluid zoals een parkiet die af en toe fluit. Nee, het is echt keihard. Zo’n schelle kreet die door alles heen galmt, ook door de muren. De balkondeur of ramen van mijn buren staan ook vaak open en dan hoor ik het bij mij binnen nog eens extra.

In het begin dacht ik nog dat het tijdelijk was. Misschien moest het dier wennen aan zijn nieuwe omgeving. Maar inmiddels zijn we een paar maanden verder en het lijkt alleen maar erger te worden. Hij zit ieder uur bij elkaar wel een kwartier te schreeuwen. Dan wordt het even stil, maar daarna begint het opnieuw. Vaak ook in de nacht.

Thuiswerken bijna onmogelijk

Ik werk regelmatig vanuit huis en op sommige dagen kan ik me nauwelijks concentreren. Achter mijn laptop hoor ik steeds dat schelle geluid door de muren heen komen. Het is echt frustrerend. Het vervelende is dat ik mijn buren er eigenlijk niet echt de schuld van kan geven. Ik heb het wel al meerdere keren voorzichtig aangegeven.

Mijn buurman ging direct in de verdediging en begon te schelden, maar zijn vrouw reageerde gelukkig met een stuk meer begrip. Ze zei dat ze er zelf ook gek van wordt. Het dier was van de vader van mijn buurman, die een tijdje geleden overleed. Voor hem voelt het beest wegdoen alsof hij nóg een stukje van zijn vader kwijtraakt. Dat snap ik ook, er zit emotionele waarde aan. Maar tegelijkertijd blijft het natuurlijk lastig. Zeker als je buren er veel last van hebben, want ik ben niet de enige. Ook andere buren zijn niet blij met het dier.

Expert komt langs

De buurvrouw vertelde me vorige week dat er binnenkort iemand langskomt die verstand heeft van papegaaien. Hopelijk komt er dan iets van verbetering in. Ik hoop echt dat er een oplossing komt. Niet alleen voor mij, maar ook mijn andere buren én natuurlijk voor de buren en de papegaai zelf. Want als je een dier de hele dag zo hoort schreeuwen, krijg je niet echt het idee dat hij gelukkig is. En uiteindelijk wil iedereen gewoon hetzelfde: een beetje rust in huis. Voor mijn buren, voor mij en voor die arme papegaai.”

John Reid van De Rijdende Rechter reageert

Rechter John Reid – bekend van het tv-programma De Rijdende Rechter – reageert op bovenstaand probleem: „Ik heb in 2020 eens een lawaaipapegaai in mijn programma gehad: ze kunnen natuurlijk behoorlijk luidruchtig worden. Niet alleen dat, maar ook oud! Een grijze roodstaart kan in gevangenschap wel 60 jaar oud worden.

Een soortgelijke zaak speelde ooit bij mijn rechtbank (Noord-Holland): daar had een huurder een haan die de hele buurt wakker schreeuwde. De buren klaagden erover bij de woningbouwvereniging. Mijn collega bepaalde dat de huurder z’n haan weg moest doen. In het vonnis zat verder nog deze interessante overweging: ‘Ten overvloede overweegt de kantonrechter dat van een aantasting van het eigendomsrecht, zoals door de gemachtigde van [gedaagde] wordt gesteld, geen sprake is. De kantonrechter wenst te benadrukken dat [gedaagde] enkel wordt verplicht om de haan ergens anders onder te brengen. De woningbouwvereniging heeft immers niet gevorderd dat de haan van zijn leven moet worden beroofd. De kantonrechter acht het een goede optie om de haan naar bijvoorbeeld een (kinder)boerderij te brengen. Maar dat is aan [gedaagde] om te beslissen.’

Ik merk wel op dat in die zaak er objectieve decibelmetingen waren gedaan, die uitwezen hoeveel lawaai de haan maakte…”

Heb jij ook een conflict met de buren of een ander probleem, meld je dan aan bij tv-programma De Rijdende Rechter! Bel de redactie op 020-314 3112, stuur een WhatsApp naar 06-42339202 of mail naar [email protected].

