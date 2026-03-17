Richy (41) in Burenruzies: ‘Mijn buurman haat honden en dreigt met gifworst’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Richy (41) over zijn buurman, die zo’n hekel heeft aan zijn hond dat hij dreigde worst met gif neer te leggen.

Richy (41): „Mijn buurman heeft een hekel aan honden. Niet een beetje, maar écht een hekel. Dat wist ik al langer. Hij moppert als iemand met een hond langsloopt, noemt ze vies en vindt dat ze alleen maar overlast veroorzaken. Mijn rottweiler is volgens hem het ultieme bewijs daarvan. Laat ik vooropstellen: mijn hond is goed opgevoed. Hij blaft niet onnodig, loopt netjes aan de lijn in de wijk en ik ruim altijd zijn poep op. In het park vlakbij laat ik hem soms los, maar alleen waar dat mag. Toch is het voor mijn buurman nooit goed.

Worst met gif

Laatst liep ik met mijn hond naar buiten, niets bijzonders. Vanuit het niets begon mijn buurman te schreeuwen. Dat ik en mijn ‘lelijke hond’ maar moesten verhuizen. Gewoon, midden op straat. Ik stond echt even perplex. Ik zei dat dat niet ging gebeuren en dat hij zich rustig moest houden. Toen kwam het. Hij zei dat hij worst met gif zou neerleggen. ‘Dan is die lelijke hond van je in ieder geval snel opgerot’, riep hij. Ik voelde mijn maag omdraaien.

Kijk, dat iemand niet van honden houdt, prima. Daar kan ik mee leven. Maar dreigen met vergiftiging? Dat is niet alleen bizar, dat is gevaarlijk. Niet alleen voor mijn hond, maar voor alle honden in de buurt. Zelfs voor kinderen die iets oprapen.

Constant alert

Sinds dat moment ben ik constant alert. Ik laat mijn hond niet meer los in het park en ik scan de grond tijdens het wandelen. Ik vertrouw het gewoon niet. En eerlijk? Ik zie hem er zo voor aan dat hij het echt zou doen.

Ik heb een melding gemaakt bij de politie. Ook heb ik er een melding van gemaakt in de burenapp. Diverse buren met honden hadden ook al een aanvaring gehad met mijn buurman en herkenden zijn gedrag dus. Ook zij hebben een melding gemaakt bij de politie. Hopelijk gaan ze binnenkort eens met hem praten. Ik heb dit trouwens niet gedaan om olie op het vuur te gooien, maar omdat dit gewoon een gevaarlijke situatie is. Je kunt boos zijn, je kunt klagen, maar je gaat niet dreigen met gif. Ik wil gewoon normaal met mijn hond kunnen wandelen zonder angst dat iemand hem iets aandoet.”

John Reid van De Rijdende Rechter reageert

Rechter John Reid – bekend van het tv-programma De Rijdende Rechter – reageert op bovenstaand probleem: „Tot 2013 was een dier volgens de wet een ding. Een ‘zaak’, zoals juristen dat noemen. En als je de hond van de buren zou vergiftigen, werd je dus voor ‘vernieling’ vervolgd. Nu staat letterlijk in artikel 2 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek: ‘Dieren zijn geen zaken.’ Daarmee heeft de wetgever aangegeven dat dieren het respect verdienen dat bij levende wezens past.

Tegenwoordig is op grond van de Wet dieren het doden van bepaalde dieren uitdrukkelijk verboden. En dat zijn deze drie soorten: honden, katten en ganzen.

Ganzen?, hoor ik u denken. Ja, die hebben dankzij Marianne Thieme een speciaal plekje in de wet gekregen. Dit omdat zij gruwelde van de carnavalstraditie van het zogenaamde ganstrekken, waarbij levende ganzen voor de lol met de blote handen werden onthoofd.”

Vorige week

Vorige week vertelde Emma (35) over haar buren, die vinden dat haar gezin ’s nachts de wc niet meer mag doortrekken. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Marcel reageerde met: „Dan moeten de buren geluidsisolatie plaatsen als ze er last van hebben of in een vrijstaande woning gaan wonen. Rekening houden oké, maar ik ga niet op mijn tenen lopen.” Een andere lezer, Karin, zei hierop: „Ik zou met alle plezier mijn wekker zetten om ’s nachts de wc eens een paar keer extra door te trekken.”

