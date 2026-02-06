Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Ik kan mijn collega niet uitstaan’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat we liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Erica (38) heeft een nieuwe collega, maar ze kan haar niet uitstaan.

Erica: „Ik heb sinds kort een nieuwe collega in de schoonheidssalon waar ik werk en eerlijk: ik kan haar niet uitstaan. Ja, dat klinkt direct, en ik weet ook dat je mensen een kans moet geven, maar ik bedoel vooral: ik vind haar gedrag heel erg irritant. En het lastige is dat het niet iets eenmaligs is, maar een patroon.

Altijd iets anders

Allereerst lijkt elke dag wel iets te hebben. De ene keer hoofdpijn, dan weer last van haar hand, waardoor ze een behandeling niet kan uitvoeren. Dat kan natuurlijk. Maar wat ik niet snap is dat ze dan niet in de salon blijft om iets anders te doen. Handdoeken wassen, voorraad bijvullen, schoonmaken, noem maar op. In plaats daarvan pakt ze haar spullen en gaat ze gewoon naar huis. Alsof haar dag klaar is. Dat is echt niet hoe ik werk, en dat wringt.

Ik durf er niet zo makkelijk mee naar mijn leidinggevende te stappen. Ze was zó blij dat de vacature eindelijk vervuld was, en ik kan me voorstellen dat ze nog steeds blij is dat er iemand staat. Bovendien is mijn nieuwe collega net haar proeftijd voorbij, dus ik ‘zit’ er sowieso een jaar aan vast. Dat maakt het voor mijn gevoel alleen maar ingewikkelder. Ik merk namelijk dat ik daardoor met minder plezier naar mijn werk ga, en dat vind ik wél vervelend.

Verzorging

Dan is er ook nog haar uitstraling. Ik weet dat je daar voorzichtig mee moet zijn, maar in ons vak valt het net iets meer op. Ze heeft vaak vette haren, onverzorgde nagels en ze ruikt niet altijd fris. Ik denk dan: je werkt met klanten, je bent een schoonheidsspecialiste, dan let je daar toch op? Een beetje aandacht voor je eigen verzorging hoort erbij, vind ik.

Naar klanten toe is ze soms ook te joviaal. Ze stelt te veel vragen en gaat soms net iets te ver door in gesprekken. Er zijn momenten waarop discretie gewoon belangrijk is, maar zij lijkt dat niet altijd aan te voelen. Dan zie ik klanten even wegkijken en denk ik: zet nou even die radar aan.

Dagelijkse irritaties

Voor de volledigheid: ze is als persoon heus wel aardig en vriendelijk, maar haar werkhouding en uitstraling passen gewoon niet bij de salon. Misschien moet ik toch met mijn leidinggevende praten, maar ik wil niet overkomen als een zeikerd. Aan de andere kant: dit irriteert me op dagelijkse basis, dus ik weet ook niet hoelang ik er goed mee om kan blijven gaan. Wat dat betreft is het een dilemma waar ik nog niet uit ben.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

