Vivianne (34) in Burenruzies: ‘De hond van de buren plast in de lift en ze ruimen het niet op’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Vivianne (34) over een hond die steeds in de lift plast en haar buren die doen alsof ze van niets weten.

Vivianne (34): „Wij wonen in een appartementencomplex met zes verdiepingen en één lift. Het is allemaal niet luxe, maar voor nu best prima. Op de derde verdieping zijn er een paar maanden geleden nieuwe buren komen wonen. Zij hebben een hond en die hond heeft blijkbaar één vaste plek om zijn behoefte te doen: in de lift.

Grote plas in de lift

De eerste keer dacht ik nog: kan gebeuren. Misschien was het een ongelukje. Ik stapte ’s ochtends in de lift, rook meteen dat typische, doordringende luchtje en zag het pas toen de deuren dichtgingen. Er lag in het hoekje van de lift een grote plas en na mijn werkdag lag het er nog.

Het was helaas niet eenmalig, want binnen een week gebeurde het weer. En weer. En weer. Soms ’s ochtends vroeg, soms ’s avonds laat. En nooit, echt nooit, werd het opgeruimd. Ze lieten het gewoon liggen tot een bewoner de lucht zat was of tot de schoonmaakster kwam. Ik vond het zo asociaal. In ons pand hebben we maar één hond, dus het moest daar wel van komen. We wisten het helemaal zeker toen een andere buurman het zag gebeuren.

Geur blijft hangen

En echt, wat mensen onderschatten: zo’n lift is een kleine ruimte. Die geur blijft hangen, zelfs nadat de schoonmaakster is geweest. Er zijn al meerdere keren geweest dat iemand met een kinderwagen of boodschappen nietsvermoedend instapte en pas halverwege doorhad wat er op de vloer lag. Dat gun je niemand.

Na de vijfde keer heb ik de buren erop aangesproken. Ik was er helemaal klaar mee. Ik zei: ‘Hé, ik denk dat jullie hond soms in de lift plast. Kunnen jullie dat voortaan misschien gewoon even opruimen?’ De reactie? ‘Onze hond doet dat niet hoor’, zei de buurvrouw. Dat vond ik bijzonder, want we wisten dat de hond het wél deed.

Emmer met sop

Sindsdien lijkt het probleem alleen maar erger te worden. Iedereen ergert zich eraan, iedereen ruikt het, maar niemand wil die buur zijn die ze er telkens op aanspreekt. Ik heb inmiddels standaard een dweil en een emmer met sop op de gang klaarstaan. Niet omdat ik dat wil, maar omdat ik geen zin heb om er nog doorheen te lopen. Het voelt absurd: ik ruim de urine van andermans hond op, in een lift waarvoor we allemaal betalen.



Ik overweeg nu serieus om een melding te maken, bij de vve én bij de dierenbescherming. Misschien zit die hond wel veel te lang binnen en doet hij het daarom vaak in de lift? Het is geen eenmalig ongelukje meer, het is structureel. Het kan niet goed zijn. En eerlijk? Ik ben het zat om elke keer met ingehouden adem de lift in te stappen. Een lift is om mensen naar beneden en boven te brengen. Niet om te gebruiken als hondentoilet.”

Vorige week vertelde Alice (37) over haar buurman, die woest werd toen haar kinderen op de openbare stoep speelden met stoepkrijt. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Vivienne reageerde met: „Hier kwamen ook buren klagen. De tekening was op mijn gevel geplaatst met stoepkrijt. Emmer met water en een borstel… Klaar!” Een andere lezer, Annelies, zei hierop: „Eén regenbui en het is weg. Wees blij dat ze spelen. Wat onschuldig.”

