Waarom je de pootjes van je hond wil afspoelen na een wandeling in de sneeuw

Wij moeten er niet aan denken om nu met onze blote voeten door de sneeuw te lopen, maar voor je hond is dat de realiteit. Nu zijn honden natuurlijk wel wat gewend, maar toch kan de sneeuw voor vervelende klachten zorgen. Daarom hier belangrijke tips voor een zorgeloze winterwandeling met je viervoeter.

Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat pekel en ijsklompjes wondjes kunnen veroorzaken op de voetzolen van je hond. Zorg er daarom voor dat je voor een wandeling wat vaseline op de voetzolen van je hond smeert, dan is de kans een stuk kleiner dat je hond last krijgt van zijn pootjes. Bij de dierenwinkel kun je daar speciaal vet voor kopen.

En ook niet onbelangrijk: maak de pootjes na afloop goed schoon. Check of er niks geks aan de voetzolen te zien is en haal eventuele ijsklompjes, pekel en bevroren takjes weg.

Dierenbescherming: handige tips voor je hond

Ook de volgende tips komen volgens de Dierenbescherming goed van pas:

Knip lange haren bij de pootjes weg: er kunnen namelijk sneeuw- of ijsklompjes aan de haren blijven vastkleven. Dat loopt niet lekker en kan voor wondjes zorgen.

Trek niet aan ijsklompjes: als er ijsklompjes op zijn poten zitten, is het verleidelijk om eraan te trekken, maar dat moet je niet doen. Knijp erin, zodat het smelt. Of knip het weg.

Laat je hond niet likken aan strooizout: het zoutgehalte is zo hoog, dat het je hond kan vergiftigen. Probeer ook te voorkomen dat hij in de pekel gaat rollen: zo kan er strooizout op zijn vacht terechtkomen dat hij er later weer af gaat likken.

Niet te veel sneeuw eten: ook is het verstandig om je hond niet te veel sneeuw te laten likken of sneeuwballen op te vangen met zijn mond. Sneeuw en kou kunnen namelijk zorgen voor vervelende darm- en maagklachten.

Kijk uit met antivries: voor honden heeft dit middel een onweerstaanbaar zoete geur en smaak. Het bevat echter enthyleenglycol en dat is extreem giftig voor honden, zelfs als het om een klein beetje gaat. Als je vermoedt dat je hond het binnen heeft gekregen, moet je meteen de dierenarts bellen.

Check zijn oren na een wandeling: als er sneeuw in terecht is gekomen, kan het gaan smelten en dieper in het oor komen. Het kan daar weer opvriezen en dat kan vervelende klachten veroorzaken, dus verwijder sneeuw in zijn oren.

Mocht je morgen gaan wandelen met je hond, kun je maar beter oppassen. Storm Gorretti komt namelijk onze kant op en zorgt voor gevaarlijke weersomstandigheden.

