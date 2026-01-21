Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Haken, breien en puzzelen: waarom dit soort hobby’s ineens zo populair zijn

Je bent jong en je wil even iets anders doen dan op je telefoon zitten. In plaats van te grijpen naar een serie of film, kiezen steeds meer mensen, ook jongeren, voor hobby’s die je misschien niet meteen met Gen Z associeert. Tekenen, breien, houtbewerking en puzzelen zijn bijvoorbeeld steeds meer in trek.

Volgens CNN is de belangstelling voor dit soort bezigheden, vaak ‘analoge hobby’s’ genoemd, de afgelopen tijd sterk toegenomen. De Amerikaanse hobbyketen Michael’s, met meer dan 1.300 winkels in het land, zag het aantal zoekopdrachten naar de term ‘analog hobbies’ op de eigen website met 136 procent stijgen in zes maanden tijd. Zoekopdrachten naar garenpakketten namen in 2025 zelfs met 1.200 procent toe. Michael’s spreekt van een duidelijke culturele verschuiving.

Marktonderzoekers zien dat de trend al vlak na de coronapandemie op gang kwam. In een periode van isolatie, onzekerheid en stress gingen veel mensen op zoek naar manieren om tot rust te komen, bewust buiten hun telefoon of laptop om. Wat nu opvalt: de behoefte wordt opnieuw aangewakkerd door digitale overdaad en de opkomst van steeds meer AI-gestuurde content en tools.

🎨 Wat zijn analoge hobby’s? Analoge hobby’s zijn activiteiten zonder schermen, apps of slimme technologie, waarbij je iets maakt met je handen en werkt met materialen die weerstand geven en tijd kosten. In een wereld vol notificaties, feeds en slimme apparaten kiezen sommige mensen bewust voor traagheid en tastbaarheid. Het gaat daarbij meestal niet om ‘anti-tech’ of een korte digitale detox, maar om structureel meer offline momenten in het dagelijks leven. Die aanpak sluit aan bij principes uit mindfulness, zoals minder prikkels, minder multitasken en meer aandacht voor wat je op dat moment doet.

Vermoeidheid door constante prikkels

De populariteit van analoge hobby’s past bij een bredere vermoeidheid door constante prikkels, constateert het Amerikaanse nieuwsmedium. Nieuwsalerts, sociale media en eindeloos scrollen zorgen ervoor dat veel mensen zich opgejaagd, gespannen of uitgeput voelen. Michael’s Chief Merchandising Officer Stacey Shively zegt dat handwerk en knutselen voor veel klanten juist voelt als ontsnappen aan het eindeloze scrollen door negatief nieuws op sociale media.

Psychologisch gezien staat het lichaam daarbij vaak in een lichte stressstand. Het stresshormoon cortisol kan langdurig verhoogd blijven, wat op termijn kan bijdragen aan onrust en angstklachten. Juist daarom worden activiteiten als meditatie, yoga en ademhalingsoefeningen vaak aangeraden. Analoge hobby’s werken volgens dezelfde logica: vertragen als tegenwicht tegen constante alertheid.

Wie bijvoorbeeld haakt, breit of een puzzel legt, moet de aandacht bij één handeling houden. De herhaling en focus op één taak zorgen voor rust in het hoofd en minder ruimte voor afleiding. Dat gevoel van één ding tegelijk is precies wat in digitale omgevingen vaak ontbreekt.

Oude psychologie in een nieuw jasje

Volgens psychologen is het idee niet nieuw. Al in de jaren vijftig beschreef psychoanalyticus Ernst Kris het concept van ‘adaptieve regressie’, waarbij mensen tijdelijk teruggrijpen op eenvoud en spel om beter met stress om te gaan. Niet als vlucht uit de realiteit, maar als een gezonde manier om spanning te verminderen.

Bij kinderen gebeurt dat via spel; bij volwassenen zijn analoge hobby’s een realistischer alternatief. Ze bieden ontspanning zonder verantwoordelijkheden volledig los te laten. Je bent bezig en maakt voortgang, maar hoeft niet voortdurend ‘aan’ te staan voor een algoritme of inbox.

Waarom het juist nu aanslaat

De aantrekkingskracht van analoge hobby’s lijkt vooral te zitten in aandacht en vertraging. Waar digitale technologie informatie direct serveert, vraagt een analoge bezigheid om kijken, voelen en concentratie. Dat maakt het makkelijker om echt aanwezig te zijn in het moment en om weer grip te ervaren op oorzaak en gevolg, zoals deze steek en dit resultaat, of deze zaagsnede en dit stuk hout.

Een extra aanwijzing dat het meer is dan een vluchtige hype: Michael’s verwacht volgens CNN een verdere toename in de verkoop van begeleide knutselpakketten. De behoefte aan offline maken lijkt daarmee niet alleen een esthetische trend, maar ook een reactie op een leven waarin steeds meer automatisch, versneld en voorspelbaar wordt, Zeker nu AI een groter deel van het dagelijkse digitale aanbod vormt.

