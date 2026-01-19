Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gmail voert opmerkelijkste wijziging door sinds jaren (en daar word je heel blij van)

Waar je lang geleden altijd een e-mailadres maakte via je provider of Hotmail, heeft Gmail de standaard voor e-mail al jaren overgenomen. Bijna iedereen heeft dan ook een adres, al is het maar om bijvoorbeeld Android te koppelen.

Het was al die tijd onmogelijk om je e-mailadres te veranderen. Toch kan dat binnenkort wel door een nieuwe functie.

Gmail laat je jouw e-maildres wijzigen

Wellicht herken je het wel: je bent jong en maakt een eerste e-mailadres aan. Vaak is dat er eentje die je niet in een professionele context kan gebruiken, omdat je bijvoorbeeld je bijnaam of een van je hobby’s gebruikt. Met bijvoorbeeld [email protected] stuur je dan ook niet graag een sollicitatiemail, tenzij je bij een manege wil werken.

Als je een nieuw e-mailadres wil, moet je ook meteen een nieuw account maken. En dat is zonde, aangezien je sommige e-mails wel wil behouden. Dat kan je doen via importeren en exporteren, maar dat is een ontzettend gedoe. Google gaat dat binnenkort makkelijker maken.

Gmail laat je binnenkort je e-mailadres gewoon veranderen in de app, laat het bedrijf weten op een ondersteuningspagina. Dat doe je door naar myaccount.google.com/google-account-email te gaan. Daar zou de optie om je e-mailadres te veranderen moeten verschijnen. Het kan echter zijn dat die nog niet aanwezig is, aangezien deze nog niet voor iedereen beschikbaar is. Google rolt dit langzaam uit.

Kan je dit wel? Dan verdwijnt je oude e-mailadres niet. Deze wordt dan als alternatief e-mailadres gebruikt. Je blijft dus e-mail die naar het oude Gmail-adres wordt gestuurd gewoon ontvangen.

Het grote voordeel is dat de data, foto’s en berichten die je in jouw account hebt opgeslagen gewoon behouden blijven. Bovendien kan je ook gewoon met je oude e-mailadres inloggen op de diensten van Google.

Hier moet je rekening mee houden

Er is echter wel een restrictie, want je kan maar één keer per jaar een nieuw e-mailadres aanmaken. Dit doet Google zodat het geen wirwar aan adressen wordt. Ook kan je jouw nieuwe e-mailadres in die tijd niet verwijderen. Je kan echter wel gewoon terugswitchen naar je oude e-mail.

Het kan wel zijn dat je moeite krijgt bij apps waarbij je inlogt via je Gmail-account. Je doet er dus goed aan om je wachtwoorden en het oude accountnaam goed te onthouden.

Wil je meer over Gmail lezen: Google waarschuwde Gmail-gebruikers het afgelopen jaar: ‘Trap níet in deze mail‘.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties