Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Ze maakte steeds opmerkingen over haar ex, alsof ik jaloers moest worden’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Gio (36), die het helemaal zat was dat zijn vriendin constant opmerkingen maakte over haar ex. „Ze glimlachte wanneer ik reageerde met lichte irritatie of vragen, alsof ze er plezier aan beleefde dat ik onzeker werd.”

Gio (36): „Ik leerde Mandy kennen op festival Lowlands. Het was voor mij echt liefde op het eerste gezicht. Niet alleen voor mij trouwens, ook zij vond mij direct leuk, zei ze later. Toch merkte ik al na een paar weken iets op waar ik niet echt blij mee was: ze liet constant hints vallen over haar ex, alsof ze wilde dat ik jaloers werd.

Opmerkingen werden gerichter

Het begon klein: ze vertelde soms in een gesprek hoe grappig of knap hij was geweest, of dat hij haar ooit had meegenomen naar bijzondere plekken. Ik probeerde het te negeren, omdat ik dacht dat het misschien onschuldig was. Maar al snel werden de opmerkingen subtieler en gerichter. Ze zou ineens zeggen: ‘Ja, mijn ex zei altijd…’ of ‘Dat deed ik ook met mijn ex-vriend.’ Soms voegde ze er bijna onopvallend aan toe dat hij haar altijd beter begreep of dat hij veel meer aandacht gaf.

Het voelde alsof ze me testte. Ze glimlachte wanneer ik reageerde met lichte irritatie of vragen, alsof ze er plezier aan beleefde dat ik onzeker werd. Soms vertelde ze over wat ze vroeger met hem had gedaan, hoe attent hij was geweest en vroeg dan bijna achteloos wat ik daarvan vond.

Aan mezelf twijfelen

Het werd vermoeiend. Ik merkte dat ik steeds vaker aan mezelf ging twijfelen. Was ik te serieus? Reageerde ik te fel? Waarom bleef ik me ongemakkelijk voelen? Uiteindelijk besefte ik dat dit een tactiek was om controle te krijgen: door hints over haar ex te laten vallen, probeerde ze mijn aandacht en emoties te sturen en te manipuleren.

Na een tijdje had ik er helemaal genoeg van. Ik sprak haar erop aan en zei dat het niet eerlijk voelde en dat ik het moeilijk vond om steeds vergeleken te worden. Ze lachte het weg, zei dat ik te gevoelig was en dat het allemaal niets betekende. Maar voor mij was het duidelijk: dit was geen gezonde manier om een relatie te hebben.

Terug naar ex

Ik besloot dat ik iemand nodig had die echt aandacht en respect voor mijn gevoelens had. Iemand die mijn zelfvertrouwen niet constant op de proef stelde met spelletjes, subtiele provocaties of voortdurend vergelijken. Ik maakte het uit. Ze was woest en zei meteen dat ze wel terug naar haar ex zou gaan.

Toen ze dát zei, wist ik zeker dat ik een goede beslissing had gemaakt. Ze was gek. Hoe kon ze zo met mij spelen? Ik gaf haar spullen terug, blokkeerde haar op WhatsApp en op social media en ik heb haar daarna nooit meer gesproken.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen over exen van onze lezers? Ook in deze stukken deden zij een boekje open:

Meld je aan voor Ex-treem gênant Wil je ook (anoniem) meedoen aan Ex-treem gênant van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties