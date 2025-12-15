Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo gebruik je wiskunde om cadeaus perfect in te pakken

Het inpakken van kerstcadeaus kan een uitdaging zijn, vooral als het om vreemde of ronde vormen gaat.

Gelukkig blijkt wiskunde verrassend handig om papier te besparen én een netjes ingepakt cadeau te krijgen.

Bij kubusvormige cadeaus: meten is weten

Voor de klassieke vierkante doos is het vaak al lastig om precies de juiste hoeveelheid papier te snijden. Wiskundige Sara Santos van King’s College Londen ontwikkelde een handige formule, zo schrijft de BBC.

Hoe het werkt? Meet de hoogte van de doos en vermenigvuldig dit met 1,5. Meet vervolgens de diagonaal van de grootste zijde en tel deze bij het eerste getal op. Zo weet je precies hoe groot je vierkant papier moet zijn.

Het slimme detail: leg de doos diagonaal in het papier, vouw de hoeken naar binnen en je hebt vaak maar drie stukjes plakband nodig. Voor rechthoekige dozen werkt de truc soms ook, maar niet altijd: soms is traditioneel vouwen efficiënter.

Cilinders en driehoeken

Voor ronde cadeaus gebruik je de diameter en Pi (3,14…) om de lengte van het papier te berekenen. Voeg de lengte van het cadeau toe en je hebt de perfecte maat met minimaal afval.

Triangelvormige cadeaus werken op een vergelijkbare manier: meet de hoogte van de driehoek, verdubbel deze en tel de totale lengte bij elkaar op.

Ronde cadeaus zijn het lastigst

Ronde cadeaus, zoals ballen, zijn het moeilijkst in te pakken. Creativiteit helpt hier: knijp, draai of maak een ‘bloemvorm’ van het papier om het cadeau netjes te bedekken.

Onderzoekers ontdekten dat zelfs een simpele gelijkzijdige driehoekige vouw het papiergebruik kan minimaliseren.

Lastige vormen? Combineer of gebruik een doos

Voor onregelmatige vormen, zoals mokken met een handvat, werkt wiskunde niet altijd. Oplossing: combineer het cadeau met een ander cadeau voor een regelmatiger vorm, of stop het in een doos. Zo bespaar je tijd, papier en frustratie.

Met een beetje meten, rekenen en creativiteit wordt inpakken een stuk efficiënter. Soms is het handig om de wiskunde strikt toe te passen, soms is het slimmer gewoon een doos te gebruiken. Zoals wiskundige Holly Krieger het zegt tegen de Britse krant: „Soms neem je gewoon een shortcut en dat mag ook met kerst.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties