Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom geplande seks hebben juist meer verlangen kan oproepen

Een volle dag, slapeloze nachten en een huishouden dat nooit af is: voor veel stellen, en zeker ouders met jonge kinderen, is spontaan seks hebben eerder uitzondering dan regel. Toch blijkt uit nieuw onderzoek dat juist een beetje planning kan zorgen voor méér intimiteit, niet minder.

Onderzoekers van de York universiteit keken naar honderden ouders van jonge kinderen, een groep die volgens hen het meest onder tijdsdruk staat.

Meer seks als je het plant

De deelnemers werden verdeeld in twee groepen. Ouders in de interventiegroep kregen informatie over de voordelen van gepland seks en werden gevraagd dit de komende twee weken uit te proberen. De controlegroep ging verder zoals normaal.

Na die twee weken viel één ding op: stellen die actief aandacht gaven aan geplande seks, hadden 28 procent vaker seks dan de groep die niets veranderde. Ook verrassend: deze ouders gaven aan méér zin te hebben in seks, ondanks het hardnekkige idee dat geplande intimiteit minder spannend zou zijn. Daarbij voelden ze minder druk om seks te hebben dan voorheen.

Volgens de onderzoekers worden veel koppels geremd door het idee dat goede seks „vanzelf moet ontstaan”. Dat romantische beeld van spontane aantrekkingskracht staat echter vaak haaks op het echte leven, waarin kinderen, werk en vermoeidheid het ritme bepalen. De studie, gepubliceerd in The Journal of Sex Research, laat zien dat een andere manier van denken hier verschil kan maken: wie gepland seks ziet als iets intentioneels en aandachtigs, ervaart het positiever.

Waarom plannen werkt

Uit het onderzoek komen drie factoren naar voren die geplande seks aantrekkelijker kunnen maken:

Voorpret: Een moment in de agenda kan verlangen juist laten groeien. Het vooruitzicht zorgt voor spanning en meer verbondenheid gedurende de dag.

Rust en voorbereiding: Vooral ouders gaven aan dat ze zich meer op hun gemak voelden doordat ze wisten dat ze tijd en energie konden vrijmaken.

Aandacht voor elkaar: Tijd reserveren voor intimiteit wordt ervaren als een signaal van waardering en zorg.

Seks- en relatietherapeuten herkennen deze bevindingen. Volgens hen draait seksuele verbinding vaak meer om communicatie en investering dan om spontaniteit alleen.

Hoe plan je seks zonder dat het geforceerd voelt?

Volgens de onderzoekers hoeft gepland seks niet te voelen als een taak die moet worden afgevinkt. Een aantal adviezen:

Spreek erover als iets gezamenlijks, niet als verplichting.

Bouw spanning op met kleine signalen of berichten gedurende de dag.

Maak de omgeving prettig en rustig, zodat er ruimte is voor aandacht voor elkaar.

Houd het flexibel: als het niet uitkomt of je te moe bent, verplaats het moment zonder oordeel.

Moeite doen werkt

De onderzoekers zien hun resultaten als een uitnodiging om het beeld van „spontane seks is de beste seks” bij te stellen. Voor veel stellen, zeker wie weinig tijd of energie overhoudt, kan gepland seks zorgen voor meer verbondenheid, meer verlangen en een ontspannen gevoel van wederzijdse keuze. Of, zoals het onderzoek samenvat: goede seks hoeft niet toevallig te ontstaan. Een beetje planning kan het juist makkelijker maken.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties