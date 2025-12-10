Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van beauty tot tech: deze cadeaus scoren hoog bij vrouwen die alles al lijken te hebben

Aan het eind van december draait alles om kerst én elkaar cadeaus geven. Dat is natuurlijk erg leuk, maar het verzinnen van een origineel kerstcadeau voor de vrouwen in je leven kan behoorlijk stressvol zijn. De keuze is eindeloos, het aanbod overweldigend en dat wordt steeds meer. Wat geef je iemand die graag iets gebruikt waar ze echt blij van wordt?

Om die zoektocht wat eenvoudiger te maken, tipt NSMBL-hoofdredacteur Emma Toussain haar favoriete producten. Stuk voor stuk getest, winterproof én cadeaus waarvan je bijna zeker weet dat ze in de smaak vallen.

Praktische cadeaus die vrouwen dagelijks gebruiken, maar ook leuk vinden

Soms kan het best ingewikkeld zijn om cadeaus te bedenken en dat terwijl er tegenwoordig zóveel handige en fijne producten te koop zijn. Misschien is dat juist het probleem: het aanbod is zo groot dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom raad ik je mijn favoriete producten aan die fijn zijn (ik kan het weten, ik heb het getest!) én waar je als vrouw echt wat aan hebt.

Ben jij op zoek naar een cadeau voor een vrouw in je leven of wil je jezelf verwennen? Dan raad ik déze producten aan.

Stanley The Legendary Camp Mug

Iedereen is gek op Stanley en dan hebben we het niet per se over de messen – maar over de drinkbekers. Waarschijnlijk heeft iedereen wel een variant van de grote waterfles in de voorraadkast staan, maar een mok voor onderweg (koffie in de auto!) is een echte must om deze donkere en vooral koude winterdagen door te komen.

Je koopt deze mok van Stanley op Bol.com voor 36,99 euro.

L’Oréal Professionnel Steampod 3.0

Wil jij iemand met krullend of pluizend haar een enorm plezier doen? Dan is de steampod (wel aan de prijzige kant!) een perfect cadeau. Mensen met slag of krullen willen namelijk af en toe ook kunnen switchen naar glad en steil haar, maar willen hun lokken zeker niet beschadigen. De steampod maakt het haar glad met stoom en het blijft ook nog eens lang goed zitten.

Je shopt de L’Oréal Professionnel Steampod 3.0 op Bol.com voor 249 euro.

La Roche-Posay Hyalu B5 Suractivated Serum

Dit serum is geweldig voor iedereen met een gevoelige huid (en vooral in de winter!) Door het ingrediënt hyaluronzuur krijgt je huid net dat beetje extra hydratatie en dat is precies wat je nodig hebt in deze tijd van het jaar. Het smeert lekker uit en het voelt echt even als een spa-moment.

Je shopt La Roche-Posay Hyalu B5 Suractivated Serum op Bol.com voor 38,51 euro.

Voor iedereen die druk (of gewoon wat chaotisch) is, zijn AirTags een geweldige uitkomst: als je weet dat iemand vaak z’n sleutels, tas of portemonnee kwijtraakt is een setje AirTags een goed cadeau. Zo’n cadeautje dat je niet snel voor jezelf koopt, maar héél handig zijn als je ze in bezit hebt.

Je shopt de AirTags op Bol.com in een set van 4 voor 93,80 euro.

