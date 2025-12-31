Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bang voor een nieuwjaarskater? Deze wetenschappelijk onderbouwde tips kunnen helpen

Heb jij geen zin om morgen met bonkende hoofdpijn en een gortdroge mond wakker te worden? Dan kan het geen kwaad om één van deze wetenschappelijk onderbouwde trucjes te proberen. Wellicht kunnen ze je kater verzachten!

Laten we vooropstellen dat niet drinken de beste manier is om een kater te voorkomen. Maar mocht je alcohol toch niet kunnen weerstaan, zijn er wel een paar simpele trucs om een kater te verminderen of te voorkomen.

Sporten

Bankhangen of slapen is waarschijnlijk je favoriete activiteit als je een kater hebt, maar dat zal er niet voor zorgen dat je je beter gaat voelen. Wat wel kan helpen, is sporten. Volgens Professor J. Leigh Leasure kun je met een goede work-out alle giftige stoffen ‘eruit zweten’.

Voor een studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Addictive Behaviors, werden 1600 studenten ondervraagd die minimaal één kater hadden gehad in de afgelopen drie maanden. De studenten moesten vragen beantwoorden over hun alcoholconsumptie, hun (sport)activiteiten en de ernst en duur van hun katers. En wat bleek? De studenten die na een avondje drinken weer braaf in de sportschool stonden, de volgende dag, bleken minder last te hebben van heftige katers.

Drink voldoende water

Alcohol veroorzaakt uitdroging en dat draagt weer bij aan symptomen zoals hoofdpijn en misselijkheid. Om dat te voorkomen is het dan ook belangrijk dat je tussen de glazen alcohol ook genoeg water blijft drinken. Zo voorkom je dat je uitdroogt en je dus de volgende dag wakker wordt met hoofdpijn en misselijkheid. Mocht deze tip te laat voor je komen, dan helpt het drinken van water ook zeker als je al een kater hebt. Misschien ben je wel zo misselijk dat je bijna niks binnen kunt houden, maar tóch is het belangrijk dat je dan wat glazen water drinkt. Zelfs een paar slokjes kan al helpen tegen je kater.

Zorg ervoor dat je genoeg koolhydraten binnenkrijgt

Ook deze tip is waarschijnlijk niet heel aantrekkelijk als je misselijk bent, maar toch is het belangrijk: zorg dat je de voldoende eet. Alcohol kan namelijk je bloedsuikerspiegel verlagen, wat betekent dat de vermoeidheid en hoofdpijn die je voelt, theoretisch gezien kan komen doordat je hersenen niet genoeg van hun belangrijkste brandstof krijgen. Daarnaast vergeten veel mensen te eten als ze al drinken, waardoor hun bloedsuikerspiegel alleen maar verder daalt. Toast en sap zijn volgens Harvard-onderzoekers een goede manier om je bloedsuikerspiegel weer langzaam op peil te krijgen.

Vitamine B en Zink

Voor een kleinschalige studie, gepubliceerd in The Journal of Clinical Medicine, werd er gekeken naar het dieet van 23 mensen vóór en nadat ze veel dronken. En wat bleek? De deelnemers die een dieet hadden waarin veel vitamine B en zink in voorkwam, bleken minder last te hebben van heftige katers. Probeer daarom voordat je drinkt bijvoorbeeld vlees, vis, eieren of zuivel te eten. Dat zijn voedingsmiddelen die veel vitamine D bevatten. Eet hier noten, zaden, peulvruchten en volkoren granen bij en je weet zeker dat je ook genoeg zink binnenkrijgt.

Vermijd donkere alcoholische dranken

Wist je dat experimenten hebben aangetoond dat heldere dranken, zoals wodka en gin, minder snel een kater veroorzaken dan donkere dranken, zoals whisky, rode wijn en tequila? De belangrijkste vorm van alcohol in alcoholische dranken is ethanol, maar de donkere dranken bevatten chemisch verwante verbindingen (congeneren), waaronder methanol. Dezelfde enzymen verwerken ethanol en methanol, maar de metabolieten van methanol zijn bijzonder giftig en kunnen daardoor een ​​heftigere kater veroorzaken.

Perensap

En in het kader van ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ kan het ook geen kwaad om voor het drinken twee glazen perensap te drinken. Uit een eerdere studie blijkt namelijk dat als je perensap drinkt vóórdat je alcohol drinkt, dit het lichaam kan helpen om alcohol efficiënter af te breken. Perensap zou je bloedalcoholspiegel licht verlagen en je concentratie verbeteren.

Koffie tegen een kater

Er wordt ook weleens gezegd dat een kop koffie wonderen doet tegen een kater. Maar is dat ook echt zo of is het een fabeltje? Hier kun je lezen of koffie daadwerkelijk helpt tegen een kater.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties