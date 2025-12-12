Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit kun je in de winter wél met je tuin doen (en wat beter niet)

Veel mensen laten hun tuin in de winter links liggen. Zonde, want juist in deze maanden kun je een aantal belangrijke klussen doen.

Maar er zijn ook dingen die je beter even uitstelt, weet meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline.

Dit kun je ’s winters in je tuin doen

Planten in je tuin beschermen tegen vorst

De bekendste winterklus is het beschermen van kwetsbare planten in je tuin. Veel vaste planten kunnen tegen lichte vorst, maar gaan stuk bij langdurige of gure kou. Staat er een stevige vorstperiode op de planning? Dan kun je planten inpakken met een constructie van stokken en jute, gevuld met isolatiemateriaal zoals bladeren of stro.

Heb je stamrozen, let dan op de oculatieplek, de knobbel waar de takken uit de stam groeien. Die moet je goed inpakken, waarschuwt de meteoroloog. Bij klim- en struikrozen zit deze plek aan of net onder de grond. Inpakken hoeft dan niet, maar een bergje aarde tegen de voet helpt om die plek extra te beschermen.

Planten in een pot die niet tegen vorst kunnen, horen eigenlijk al binnen te staan. Kan dat niet? Zet ze dan zo beschut mogelijk tegen de gevel en pak zowel de plant als de pot in zodra het vriest.

Soms wel snoeien, soms niet

Bij zacht winterweer kun je fruitbomen of knotwilgen in je tuin prima snoeien. Let wel op het weer: snoei nooit tijdens vorst, en ook niet vlak voordat een vorstperiode begint.

Zo voorkom je schade aan takken en wonden die niet meer kunnen herstellen.

Wat te doen met sneeuw in je tuin

Ligt er een dik pak sneeuw op coniferen of andere groenblijvende struiken? Haal het eraf, zegt Willemsen. Smeltende, zware sneeuw kan takken laten breken.

Op het gazon moet je tijdens vorst juist níet lopen: je trapt de sprieten kapot, in het voorjaar ontstaan dan lelijke bruine plekken. Ligt er sneeuw, dan mag je wel over het gazon lopen, de sneeuwlaag beschermt het gras.

Kalk strooien op je gazon

Sneeuw in de tweede helft van de winter is hét moment om kalk te strooien. Dat doe je zo’n 4 tot 6 weken voordat je gaat bemesten, meestal in maart. Kalk helpt verzuring van de bodem tegen te gaan. Een zure bodem belemmert gras in het opnemen van voedingsstoffen, terwijl mos er juist goed op groeit.

Heb je een klein gazon, dan kun je kalk met de hand strooien. Bij grotere oppervlakken is een strooikar handig. Sproeien hoeft niet als je op sneeuw strooit: het smeltwater verspreidt de kalk vanzelf gelijkmatig.

Pas wel op met strooizout. Dat is funest voor tuinplanten. Moet je een pad vrijmaken, houd het zout dan tot een smalle strook midden op de tegels, of gebruik zand. Nog beter: sneeuw tijdig wegschuiven met een sneeuwschuiver.

Niet hakken, wel licht geven

Ligt er sneeuw op het ijs van de vijver in je tuin? Haal het weg, zodat er licht bij de waterplanten komt. Blijft het ijs langer dan een week dicht? Maak dan een gat met warmte, bijvoorbeeld door een pan heet water op het ijs te zetten.

Hak nooit in het ijs: de trillingen zijn schadelijk voor vissen die in winterrust zijn.

Vogels bijvoeren

Vogels redden zich in milde winters meestal prima. Alleen bij sneeuwval of dagenlange vorst hebben ze extra hulp nodig. Bijvoeren mag overigens altijd: vogels eten zich niet overvol en verleren het zoeken naar voedsel niet. Maar het is het nuttigst tijdens echt winterweer.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties